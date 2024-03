By Joshua Reynolds - Art UK, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91958898

Anglický malíř Joshua Reynolds je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských autorů 18. století. Byl zakladatelem a prezidentem Královské akademie umění a propagátor idealismu. Popularizování „velkého stylu“ se mu však vymstilo. Aniž by o tom věděl, jedno z jeho děl bylo záměrně upraveno.

Zjistili to konzervátoři z National Trust, již obraz s názvem Smrt kardinála Beauforta z roku 1789 čistili od nánosu prachu a špíny.

Malba o rozměrech 2,1 m x 1,5 m ukazuje scénu z druhé části divadelní hry Shakespearova Jindřicha VI., během níž je král svědkem umírání významného duchovního a svého prastrýce v jedné osobě.

„Ó věčný nebes hybateli, pohleď slitovným okem na bídníka toho! Ó zapuď zlého ducha, úsilně té hříšné duše dobývajícího, a prsa sprosť mu černé zoufalosti!” naříká panovník. Nikdo donedávna netušil, že Joshua Reynolds tuto scénu zvěčnil doslova a za kardinálovu hlavu umístil děsivou tvář Ďábla.

Ďábel na obraze

Jak ukazují dobové záznamy, tento krok byl více než odvážný. Když byl obraz v roce 1789 představen v Shakespeare Gallery, vyvolal více kontroverzí než jakékoliv jiné vystavené dílo.

„Zatímco v literatuře bylo běžné, že autoři pracovali s postavou démona v mysli člověka, začlenit ji vizuálně do malby jí dalo příliš fyzickou podobu,” vysvětluje John Chu, hlavní národní kurátor Trustu pro obrazy a sochy. „Reynolds proto čelil přísné kritice.”

close info Youtube.com zoom_in Ďábel na obraze

Humphry Repton, zahradní architekt a umělecký recenzent například napsal, že: „Zlý duch by měl být zahrnut do díla pouze tehdy, pokud by byl ve hře uveden jako další účinkující.”

Jiný kritik píšící v The Times poznamenal: „Domnívám se, že nějaký Ďábel obléhal vkus sira Joshuy, když se rozhodl tuto myšlenku rozpracovat. V naší době osvícenství to vyvolává jen údiv a lítost.”

Lékař, vynálezce a básník Erasmus Darwin se však zakladatele Královské akademie umění zastal. „Proč by se malba, stejně jako poezie, nemohla vyjadřovat k metafoře či nezřetelné alegorii? Vždyť se jedná pouze o rozšíření sféry obrazového jazyka.”

Cenzura 18. století

S nepochopením se propracované dílo potýkalo až do umělcově smrti v roce 1792. Následně byl Ďábel překryt vrstvou barvy a laku.

„Netušíme, zda se jednalo u záměr nebo náhodu,” přiznává hlavní restaurátorka maleb Trustu Becca Hellen. „Reynolds je pro konzervátory vždy výzvou kvůli experimentálnímu způsobu, jakým pracoval. Často používal neobvyklé materiály a snažil se o různé vizuální efekty. Předpokládáme ale, že první zakrytí postavy bylo úmyslné.”

Nápovědou jsou desky pro tisky z roku 1792, jenž pro Shakespeare Gallery vytvořila Caroline Watson. První rytiny Ďábla obsahují. Z druhých však zmizel.

Objevení démona bylo pro vědce nejen překvapením, ale také skvělou možností odhalit, jakým způsobem společnost 18. století chápala umění, a zároveň nahlédnout do autorova myšlení.

Zdroj: Youtube

Byl to právě Joshua Reynolds, který definoval trend tzv. velkého stylu, jenž byl postaven na idealizaci nedokonalého. Tím, že pouhé tři roky před svou smrtí do svého díla zakomponoval Ďáblovu tvář, se možná vyrovnával se svým osudem.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.nationaltrust.org.uk, www.en.wikipedia.org