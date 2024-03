close info Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia / Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia

Tereza Malá 18. 3. 2024

V dějinách české lidové hudby je jedno jméno, které už asi nikdo a nic nepřekoná. Je to jméno krále lidovek Jožky Černého, jméno s ozvěnou tradice, nostalgie a čisté podstaty moravské melodiky. Co dnes tento slavný muž dělá? Je mu 82 let, ale jeho věk na něm rozhodně není vidět. Vypadá stále stejně.

V době, kdy se tento proslulý bard lidových melodií dožil 82 let, jeho život a kariéra nadále inspirují ty, kteří v tónech tradiční hudby nacházejí útěchu a radost. S lidovou kulturou spjatý Jožka Černý se narodil 14. března 1942 v obci Čejč, zasazené do moravského kraje České republiky. Jeho hudební cesta začala již v útlém věku a byla nepochybně ovlivněna kulturním a hudebním dědictvím jeho vlasti. V pouhých čtyřech letech zazpíval prezidentu Edvardu Benešovi, který se v roce 1945 vrátil z exilu. Jožka Černý se narodil a byl předurčen k tomu, aby pokračoval v odkazu lidové hudby, která byla po staletí duší českých zemí. Jeho hlas byl jako by spojen s lidovkami, takže našel domov v melodiích, které vyprávějí příběhy o lásce, ztrátách a prostých radostech života. Jeho cesta k hudbě nebyla pouhou volbou, ale posláním, hluboce zakořeněným v dědictví jeho rodiště. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jožka černý získal mnohá ocenění Autenticita nadevše Černého vzestup k titulu nepsaného „krále lidové hudby“ nebyl jen o jeho výjimečném pěveckém talentu, ale také o jeho neochvějném odhodlání zachovat autenticitu moravského folkloru. Jeho rozsáhlý repertoár, který zahrnuje stovky písní, se stal mostem spojujícím generace s jejich kořeny, díky čemuž se stal pojmem v celé zemi. Jeho diskografie čítá na třicet alb a zahrnuje neuvěřitelných dvanáct set písní nahraných mimo jiné s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů (Broln). Černého hudby se prodaly miliony kopií, což mu vyneslo šest platinových, dvě diamantové a osm zlatých desek – v oblasti folklorní hudby pozoruhodný výkon. Zajímavou stránkou Černého života je jeho všestrannost. Vyniká nejen v lidových písních, ale jeho repertoár zahrnuje i swing a operetu. close Magazín Jak dnes vypadá hvězda 80. let populární zpěvák Peter Nagy? Zcela se změnil. Stará fotka vás rozesměje gallery 4 Nestárnoucí král Navzdory úctyhodnému věku Černého přítomnost na jevišti i mimo něj popírá léta, která prožil. Jen těžko byste věřili, že tomuto energickému muži s nezaměnitelným hlasem je už 82 let. Jeho schopnost okouzlit publikum, ať už při komorních setkáních nebo ve velkých koncertních sálech, zůstává stále stejně silná. Je to právě jeho vášeň pro hudbu a život, která ho udržuje mladého v srdci, což často připisuje svému aktivnímu zapojení do světa kolem sebe. „Celý život jsem zasvětil hudbě a teď jsem rád, že mám víc času na jiné radosti, které život nabízí,“ poznamenal kdysi Černý, čímž vyzdvihl svou chuť do života mimo mikrofon. close Magazín Marek Eben přizpůsobil bydlení své nemocné ženě. Dlouhý přízemní dům přetvořil v oázu "severského" klidu Dcera, ke které si cestu nenašel Jeho osobní život však nebyl bez komplikací. Roztržka s první dcerou Jolanou, s níž mu byl odpírán kontakt, vrhá stín na jeho jinak zářnou kariéru. Přesto k této kapitole svého života přistupuje, jak je Černému vlastní, s otevřeností a nadějí na smíření. „Nebyl jsem patřičně bohatý,“ nechal se slyšet Jožka, kterého „vyhnali“ dřív, než dítě přišlo na svět. Dcera Jolana prý čas od času zavolá, a tak například už ví, že je pradědeček. Tím ale veškeré příbuzenské radosti končí. „Na mé straně jsou dveře otevřené," hlásá a naznačuje, že je připraven obnovit mosty, pokud se naskytne příležitost. I tak ale Jožka Černý našel útěchu a radost v rodině u své druhé ženy Ludmily a jejich dcer Míši a Petry. Jeho vnuk Alexandr se dokonce ujal vedení organizace velkolepé oslavy dědečkových významných narozenin, což je gesto, které ukazuje na hluboké rodinné vazby. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jožka Černý Muž mnoha zájmů a zálib Černého zájmy mimo jeviště jsou stejně rozmanité jako jeho hudební vlivy. Jeho mnohostranná osobnost se projevuje v jeho zálibách a koníčcích, od sportu až po kutilství s motory. Právě tato směs uměleckého génia a praktických dovedností ho dále přibližuje jeho fanouškům a představuje muže, který dokáže v jednu chvíli oduševněle zpívat a v další chvíli diskutovat o složitostech automobilového motoru. Navzdory oceněním a uznání zůstává Černý při zemi a jeho humor a vřelost jsou zachovány. Jeho anekdoty a příběhy z bohatě prožitého života přinášejí lidem kolem něj smích a světlo. Při ohlédnutí za svou cestou je jasné, že odkaz Jožky Černého nespočívá jen v písních, které zpíval, ale i v životě, který vedl – je symbolem umu, vášně a nadčasové přitažlivosti lidové hudby. Jeho hlas, který se ozývá napříč věky, zůstává svědectvím o trvalé síle hudby spojovat, léčit a oslavovat lidského ducha. Ve světě české lidové hudby je Jožka Černý nepřehlédnutelnou osobností, skutečným králem žánru, který svým sytým, melodickým hlasem rozezpíval celé generace. Na oslavu jeho osmdesátin před dvěma roky se podívejte zde: Zdroj: Youtube Zdroje: www.blesk.cz, www.krajskelisty.cz, cs.wikipedia.org

