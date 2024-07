close info ČSFD / Photo © Česká televize / ČSFD / Photo © Česká televize

Jarouš M Komořanský 21. 7. 2024 clock 4 minuty gallery video

Jméno zpěváka a frontmana slovenské skupiny Elán, Joža Ráže, je neodmyslitelně zapsáno do chronologie československé hudby. To, že Elán zpíval slovensky, nikomu nevadilo – tato skupina je prostě „naše“. Ale co dnes dělá Jožo Ráž? Jeho život ošklivě poznamenala autonehoda a dnes ho skoro nepoznáte.

Jožo Ráž, zpěvák legendární (česko)slovenské skupiny Elán, při těžké havárii jen o vlásek unikl smrti. Následky nehody si ale nese dosud. Na pohled velmi zestárnul a skoro přišel o zrak. Knihy mu čte jeho manželka. Ale jak sám říká, „žijeme, takže musíme hrát!“ Změnila tato obrovská nehoda nějak jeho pohled na život? Takoví jsme byli Jožo Ráž je pro všechny generace spojen navždy s kapelou Elán, která byla ve své době (stejně jako Tublatanka, pak Team a další slovenské kapely) neodmyslitelnou součástí i české hudební scény. Jejich písničky jsou evergreeny a všichni si je dodnes zpíváme, protože jsou to nestárnoucí evergreeny. Stejně jako fakt, že písničky Elánu nestárnou, je platný fakt, že hudebníci bohužel ano. A v případě Joža Ráže to platí dvojnásob. Jeho život totiž poznamenala velká bouračka na motorce. Podívejme se ale na jeho život popořádku. Jožo Ráž oslaví letos v říjnu kulaté sedmdesátiny. My si ho ale spíš pamatujeme jako bezvlasého sexy fešáka, většinou jen ve vestě nebo tílku, s podmanivým hlasem, baskytarou a hity, které dokázaly rozpálit nejednu koncertní halu. Filmy Jožo Ráž si zahrál i v několik filmech, vždy sám sebe. Největší roli ztvárnil ve filmu Rabaka – tak se jmenuje i jedno z alb Elánu. Ve filmu ale nikdy nebyl tak úspěšný jako v muzice. Koníček hraní ve filmech tak nikdy nedosáhl jeho zálibě v hudbě. A motorkách. close Magazín Říkali mu český Elvis a zabil ho v moří lodní šroub. Poznáte ho na fotografii z mládí slavného zpěváka? video Život a rodina Vlastním jménem Jozef Ráž se narodil v Bratislavě a je vystudovaným psychologem. Skupinu elán založil spolu s Vašo Patejdlem, který byl jeho spolužákem, už ve čtrnácti letech a společně pak dobyli Československo! Bohužel z obou zakladatelů už žije jen Jožo, Vašo Patejdl vloni v srpnu zemřel na rakovinu slinivky, což jeho životního přítele a celou kapelu velmi zasáhlo. Navíc to bylo vloni druhé úmrtí v Elánu, kdy v březnu zemřel i mistr zvuku Jano Červenák. „Jano byl výborný odborník, zvukař a technik a navíc podnikatel. Moc nám pomohl se svými aktivitami a moc nás mrzí, co se stalo,“ uvedl tehdy pro média přímo Jožo Ráž. Jožův syn, také Jozef, je činným slovenským politikem. V roce 2018 byl za SMĚR jmenován ministrem vnitra, ale tím se nakonec nestal, aby se vloni v říjnu stal ministrem dopravy ve Ficově vládě. Jožovy názory na politiku v posledních týdnech vyvolaly vlnu kontroverzí. Podívejte se na týden staré video s ním: Zdroj: Youtube Nejen „voda“ držela ho nad vodou Jožo Ráž ale neprožíval vždy jen slávu a úspěch. V roce 1999 jeho život navždy změnila dopravní nehoda. Paradoxem je, že se zrovna vracel z nahrávání jednoho z jeho největších hitů, Voda, čo ma drží nad vodou, když se na své Yamaze srazil s německým řidičem. Narazili do sebe v plné rychlosti a Jožo poté musel podstoupit devítihodinovou operaci mozku a obličeje a byl dva měsíce v umělém spánku. close Magazín Test postřehu: Poznáte slavného slovenského zpěváka na fotce z jeho mládí? Chytří to zvládnou do 3 vteřin gallery 4 Elán znovu s elánem Je až neskutečné, že se pak vrátil zpět ke zpěvu, když v roce 2018 Elán zase obnovil vystupování a koncerty. Joža byste dnes už asi nepoznali, vizuálně se velmi změnil. Ale jeho písničky nestárnou. Jožo tak zase koncertuje a snaží se zapomenout na zlomek vteřiny, který mu na téměř dvacet let zamíchal kartami. A to i přesto, že na motorce jezdil i na závodních okruzích – stal se dokonce mistrem Slovenska ve třídě 1600 N. Dnes už ho však skoro ani nepoznáte, podívejte: close info ČSFD / Photo © Česká televize Jožo Ráž / ČSFD / Photo © Česká televize Jožo Ráž zoom_in Jožo Ráž, 2020 Skupina Elán chystá letos další čtyři koncerty, které jsou již beznadějně vyprodané. „Myslím, že koncerty se budou obecně vztahovat k celé historii Elánu, nezaměříme se konkrétně na žádné období, ani na to, když tam Vašo nebyl… On tam totiž stejně byl, spolupracoval s námi stále,“ lákal Jožo na koncerty. Jožo je ale plný síly a nápadů. „Určitě si troufám na všechno. Nebojím se ničeho. Ale to je v božích rukách,“ řekl v lednovém rozhovoru. Zdroje: cs.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.blesk.cz, www.novinky.cz, www.ceskatelevize.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít