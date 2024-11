Externí autor 8. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Patří mezi jedny z nejoblíbenějších slovenských zpěváků. Má na svém kontě desítky hitů, ze kterých lidé šílí. V roce 1999 se mu stala vážná nehoda, po které mu lékaři nedávali žádnou šanci na přežití. Přesto to zvládl. V posledních letech proslul kontroverzními politickými názory. O koho jde?

Známý slovenský zpěvák před pár dny oslavil 70. narozeniny. Narodil se 24. října 1954 v Bratislavě. Možná některé překvapení, že je to vystudovaný psycholog. Lásku ale našel v hudbě. V roce 1968 založil s nyní již zesnulým zpěvákem Vašo Patejdlem legendární hudební skupinu. Ta ovlivnila několik generací a jejich hity jsou nesmrtelné.

„Začínali jsme jako každé jiné kapely. Ostatní se na to ale vykašlali, ale my jsme to vydrželi," prozradil v oblíbeném pořadu České televize 13. komnata. I přesto, že ho většina lidí má za nezkrotného bouřliváka, tak realita by měla být úplně jiná. Zpěvák si své soukromí bedlivě střeží a s veřejností se dělí jen o to, co on uzná za vhodné.

Podle spisovatele, textaře a scenáristy Borise Filana se jedná pouze o pózu a snahu se ukrýt před světem.„Byl, i je, na dálku řízen svou mámou. Jeho maminka byla úžasná žena, hluboce věřící, velmi lidská. Měla v sobě cit pro pořádek a spoustu lásky. To od ní dostal," nechal se slyšet Boris pro slovenský týdeník Život.

Maminka v životě rockového zpěváka měla velký vliv. „Ona ho řídila a dodnes ho i shora řídí. A je škoda, že Jožo příliš veřejně ze sebe dělá špatného chlapce a málokdo ví, že je tak úžasný, čestný a rozumný člověk. Ale možná je to jen poučení z jeho studií. On je totiž vystudovaný psycholog. Navíc se říká, že holky mají rády špatné chlapce a že dobří chlapci doběhnou do cíle vždy poslední," pokračuje mimo jiné i dramaturg Boris Filan.

I on potvrdil fakt, že slavný zpěvák je na své soukromí obzvlášť háklivý.

„Musím být opatrný, neboť on si velmi hlídá soukromí. U populárních lidí totiž hrozí nebezpečí, že fanoušci se jich zmocní natolik, až přestanou mít ochranu," dodal. Věčný bouřlivák musí mít nad sebou tucet strážných andělů, kteří na něj neustále dohlíží.

Jen o vlásek unikl smrti

Psal se 20. červen 1999, kdy zpěvák doslova jen o vlásek unikl smrti. „Jedu na motorce, velice pomaličku...míchali jsme zrovna písničku Voda čo ma drží nad vodou ve studiu. Jel jsem z toho studia a najednou tma. Pak jsem se probudil po dvou měsících, celý polámaný a dva roky jsem se učil chodit," řekl pořadu 13. komnata.

V osudný okamžik, kdy projížděl umělec, tak z parkoviště na dunajském nábřeží v Bratislavě vyjel Němec Hans Jörg Falk, který nedal zpěvákovi přednost a v plné síle to do něj napálil. „V dálce jsem viděl stát motorku na semaforech. Nemyslel jsem si, že může být tak rychlá. Když jsem se podíval doprava na přijíždějící automobily, narazil do přední části mého auta, přeletěl přes kapotu a zůstal ležet na silnici," řekl Němec v rozhovoru pro Novinky.cz.

Doktoři mu dávali šanci 10 procent na přežití

Zranění slavného umělce byla natolik vážná, že po převozu do nemocnice mu dávali lékaři jen desetiprocentní šanci na přežití. Dva měsíce byl v kómatu. Navštěvovala ho rodina, manželka, členové skupiny a fanoušci ho zasypali nespočtem dopisu a modliteb. Vašo Patejdl vzpomínal ve 13. komnatě, že mu chodil do sluchátek pouštět písničky skupiny, aby ho přivedl zpátky.

„Po dvou měsících černé tmy jsem se vzbudil rozlámaný, s bolestí a moje žena mě přivítala slovy ‚no konečně jsi tu," řekl před lety pro iDnes.cz. „Já věřím v boha a věřím v sebe. Bojoval jsem. Denně jsem trénoval a věřil, že to se to musí nějak udělat. A taky se to povedlo. Všichni čekali na to až řeknu, kdy můžeme hrát," pokračoval dál zpěvák, který čtyři roky po nehodě v roce 2003 vyprodal se svojí kapelou Letnou.

Životní lásku našel na základce

Svoji milovanou ženu, která při zpěvákovi stála v dobrém i ve zlém, poznal už na základní škole. Už tam mu dle jeho slov bylo jasné, že Barbora je láskou jeho života. „Já mám hrozně výjimečnou ženu. Je geniální, krásná, skromná, výkonná, výborná, nejlepší duše na světě, kterou znám. Takže proto nám to vydrželo," řekl pro deník Aha!

„Teď už budu jen sedět doma, zatáhnu záclony, vypnu telefony, dám si cigáro a whisky a vedle sebe chci mít jen manželku," řekl v roce 2018 pro SeznamZprávy. Poznáte už o jakého rockového rošťáka a ikonu se jedná? Není to nikdo jiný než Jožo Ráž z legendární skupiny Elán.

Zdroje: Českátelevize.cz, Pro Ženy.cz, Blesk.cz