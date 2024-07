Externí autor 4. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Jožo Ráž je neodmyslitelně spojený s kapelou Elán. Se svou skupinou dokázal oslovit i mladší generace, které na jeho hudbě nevyrůstaly, a tak i dnes můžete potkat “omladinu”, která si pobrukuje Kočku. Jednu kočku má doma i sám Ráž. Je to jeho žena, která jako by s přibývajícími léty vůbec nestárla.

Oblíbený slovenský zpěvák Jožo Ráž se narodil 24. října 1954 v Bratislavě. A je to i jeho případ, kdy úplně od začátku nebylo zcela jasné, že z něj jednou bude slavný hudebník a ani jeho kroky tam původně vůbec nesměřovaly. Ubíraly se na Univerzitu Komenského ve slovenském hlavním městě, kde vystudoval psychologii.

S kamarádem Vašo Patejdlem v roce 1968 založili dnes již legendární skupinu Elán. Hráli pop-rock, zpočátku po různých klubech a restauracích. Čím dál tím více si jich ale lidé začali všímat a dostávali se do širšího povědomí. Zlom ovšem přišel v osmdesátých letech, kdy Elán získal na největší československé hudební soutěži Bratislavská lyra '80 Stříbrnou lyru s písní Kaskadér.

Tanečnice z Lúčnice a bubák s vyplazeným jazykem

Od roku 1981 do roku 1991 skupina vydala deset studiových alb, která byla velice úspěšná a učinila z Rážovy a Patejdlovy bandy jednu z nejúspěšnějších a nejposlouchanějších skupin v Československu. Mezi jejich největší hity patří skladby jako Láska moja, Neviem byť sám, Zaľúbil sa chlapec, Kočka, Tanečnice z Lúčnice a spousta dalších.

Jejich repertoár (velmi úspěšných) písní je velmi široký a lidé si i ty starší dodnes rádi pouštějí, s tím, že i mladší generace, která největší vrchol této skupiny nezažila, ji slýchává z rádií a i mezi “mlaďaty” se mnoho písní Elánu uchytilo. Pro skupinu je charakteristické i její logo, kterým je “bubák” s vyplazeným jazykem.

Dva měsíce v umělém spánku po ošklivé nehodě

V roce 1999 se ovšem stala hrůzná událost. Jožo Ráž byl účastníkem ošklivé dopravní nehody, kterou ovšem nezavinil. Vracel se zrovna na motorce ze studia, kde pracovali na písni Voda, čo ma drží nad vodou a německý řidič mu nedal přednost v jízdě, kdy i přes zákaz odbočení onen řidič přeci jen odbočil a slovenský hudebník se s ním střetl v plné rychlosti.

Ráže okamžitě odvezli do nemocnice, kde podstoupil devítihodinovou operaci mozku a obličeje. Německému řidiči soud vyměřil pokutu čtyři a půl tisíce marek. Co je to ovšem oproti tomu, že život oblíbeného zpěváka doslova visel na vlásku. V umělém spánku ho lékaři nechali dva měsíce a překvapivě to netrvalo dlouho a do Elánu se s elánem vrátil.

Padesát let Elánu a konec

V roce 2018 kapela Elán oslavila padesát let na hudební scéně, ale frontman kapely přišel s šokujícím oznámením. Oznámil, že kapela končí. „Končím, protože chci. Tentokrát jsem rozhodnutý a nenechám se přemluvit. Nejsem unavený a publikum miluju, ale vím, že končím. A hotovo. Seknout s kariérou je potřebné tehdy, když vás lidi žerou. Až je nebudete zajímat, je pozdě,“ uvedl tehdy pro web topky.sk.

Spousta fanoušků po tomto oznámení zaplakala, ale přeci jen se našla i jedna osoba, která z jeho rozhodnutí měla radost. Byla to paní Rážová, kdo nejspíš ten den doma “bouchnul šáňo”, protože na tuto chvíli čekala už nějaký ten rok. Manželé jsou spolu skoro stejně dlouho, jak v tu dobu existovala kapela, a tak není divu, že se Barbora Rážová těšila, až manžel bude konečně doma.

Krásná Rážová je trochu paní Columbová

I samotný hudebník si je vědom toho, jakou skvělou ženu po svém boku má. „Je geniální, krásná, skromná, výkonná, výborná, nejlepší duše na světě, kterou znám. Takže proto nám to vydrželo. Ale samozřejmě, musíte se v tom životě několikrát zamilovat a vždycky do té samé ženy,“ prozrazuje recept na šťastné manželství oblíbený slovenský hudebník.

Ačkoliv jim to očividně doma klape, na veřejnosti se spolu objevují jen zřídkakdy. Nedávno ovšem Ráž udělal výjimku a Barboru do společnosti vyvedl. Jednalo se o galavečer Největší Slovák a párečku to společně velmi slušelo. Hlavně paní Rážové, která vypadala, jako by vůbec nezestárla.

