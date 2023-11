close info Gazette Review, CC 4,0

Jarouš M Komořanský 16. 11. 2023 6:58 clock 3 minuty video

Přemýšleli jste někdy o tom, co se stalo s hezounem JT aka Brandonem Callem, hvězdou sitcomu Krok za krokem z 90. let? Kdysi charismatická dětská hvězda populárního seriálu po skončení pořadu v roce 1998 opustila lesk a slávu showbyznysu. Kde je a co dělá? No, řekněme, že se Brandon dost zakulatil.

