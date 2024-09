Externí autor 28. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Julia Roberts je dodnes symbolem nehynoucí krásy, Když se řekne její jméno, všem se vybaví onen zářivý úsměv. Ne vždy se ale z herečky všem mužům podlamovala kolena. Byly totiž doby, kdy vypadala jinak. Zdaleka ne tak žensky, ale spíše dětsky. Půvab se dostavil totiž až později.

Julia Roberts je jednou z nejoblíbenějších hereček. Hvězda několika kultovních filmů se vepsala do srdcí diváků hlavně svým kouzelným úsměvem. Podívejte se, jak se měnila v průběhu let.

Vlasová chameleonka

Julia Roberts se objevila na scéně už koncem osmdesátých let. V té době nosila své přírodní kudrny, které si barvila na kaštanově hnědou. V devadesátých letech uchvátila celý svět jako zrzka Vivian ve filmu Pretty Woman.

Krátce po uvedení filmu si nechala vlasy ostříhat na krátko a nosila je v odstínu platinové blond. S vlasy následně experimentovala i nadále. Nosila například elegantní vrstvený bob v čokoládovém odstínu.

Julie Roberts byla pro mnohé ženy módní inspirací. V roce 1997 inspirovala ostatní ženy svým vzhledem na premiéře snímku Notting Hill. Měla nedbale stočený drdol a neoholené podpaží.

Mladistvý vzhled

Roberts vypadá i pár let před šedesátkou neuvěřitelně mladě. Mnozí by jí hádali maximálně čtyřicet. I ve svých osmadvaceti letech působila spíše jako teenagerka než dospělá žena.

Vzpomínáte si například na to, jak Julia vypadala ve filmu Mary Reilly? Ve zcela netradičním zpracování legendy o Dr. Jekyllovi a panu Hydeovi jí bylo osmadvacet let. Julia zářila jako skromná služka, pro kterou je její pán životním idolem. Služka Mary postupně zjišťovala, že její pán je nejen milý doktor, ale také šílenec.

Roberts měla v této roli střiženou ofinu a nosila naprosté minimum make-upu. V konkurzu na tuto roli porazila Umu Thurman.

Kritika fanoušků

Julia Roberts si své soukromí velmi hlídá. Čas od času ovšem sdílí nějaký snímek na sociálních sítích. Herečka se nyní od svých fanoušků dočkala kritiky. V komentářích začali řešit její stárnoucí tvář. Celou tuto kauzu odstartovala komička Ali Wentworth. Na svém Instagramu sdílela reel, ve kterém figuroval hlas známé herečky a bylo tam pár jejích fotek z posledních let. Na jedné z nich byla se svou neteří Emmou Roberts. V tu dobu bylo Julii padesát let. Na snímku byla nenalíčená s brýlemi.

close info instagram zoom_in Tato nevinná fotka rozpoutala vlnu kritiky.

„Jednoho rána Emma přespávala u nás a když jsme se probudily, daly jsme si čaj a u toho hrály karty,“ vyprávěla Julia v rozhovoru s Oprah Winfrey. „Bylo to krásné ráno, ze kterého o pár dní později dala fotku na internet. A nechápu, kolik lidí mělo potřebu řešit, jak hrozně na té fotce vypadám – že mi stárnutí nesluší, že vypadám jako chlap, proč vůbec dávám na internet něco, kde vypadám tak strašně.“

Známá moderátorka si ji do svého pořadu pozvala právě kvůli celé kauze se zmíněnou fotografií. „Samotnou mě překvapily pocity, které to ve mně vyvolalo. Je mi padesát, vím, kdo jsem, a stejně mě to ranilo. Bylo mi líto, že lidé nechápou pointu, jak milá a radostná chvíle to byla,“ svěřila se herečka.

„Člověk si musí věcmi sám projít, aby jim porozuměl. Já tento způsob fungování do té doby nechápala. A toto byla jen taková maličkost, škrábanec vypovídající o tom, jaké to na sociálních sítích může být,“ dodala.

close info Profimedia zoom_in Julia Roberts jako služebná. Poznali byste známou krásku?

Zdroje: Harper's Bazaar, ČSFD, Vogue