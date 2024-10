Externí autor 1. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Než Julia Roberts našla svého prince na bílém na koni, a tím nemyslíme Richarda Gerea ve filmu Pretty Woman, něčeho se narandila. Jejím vyvoleným se nakonec stal Daniel Moder, se kterým dnes vychovává tři děti. Ty se herečka snaží chránit, jak jen to jde. Ale z krásy její dcery vám spadne brada!

Svého manžela potkala Julia Roberts v době, kdy se zrovna vzpamatovávala z rozchodu. Měla za sebou totiž románek s hereckým kolegou Benjaminem Brattem, který údajně skončil kvůli tomu, že Juliin protějšek neunesl to, že je slavnější než on.

S Danielem Moderem byla v tu dobu pouze kamarádka, ale co je víc než rameno pohledného kamaráda, když vám není po rozchodu hej? A tak slovo dalo slovo a z přátelství se stala láska. Jejich láska vzkvétala, zatímco Moderovo manželství krachovalo. Daniel byl totiž v tu dobu ještě ženatý.

Nicméně netrvalo dlouho a Daniel se rozvedl a začal trávit čas se svou novou láskou. Stran veřejnosti i médií. Ostatně to je životní filosofie obou partnerů, raději tráví čas doma v soukromí, než aby se veřejně promenádovali po červeném koberci všem na očích.

Tajná svatba na soukromém ranči

Ve vší tajnosti pak proběhla i jejich svatba, na kterou mohli přijít jen ti nejbližší. Odehrála se na Juliině soukromém ranči a novomanželé ji příhodně spojili s oslavami Dnu nezávislosti, tedy 4. července.

Manželé spolu mají tři děti, dvojčata Phinnease a Hazel a o dva roky později se pak narodil syn Henry. Dvojčata jsou už dnes dospělá, vloni oslavila plnoletost a Henrymu je letos sedmnáct let.

Ačkoliv si Julia Roberts své soukromí velmi střeží, své sociální sítě velmi ráda plní fotkami spokojené a šťastné rodiny. „Je to můj nejoblíbenější člověk na planetě, takže s ním ráda trávím čas a miluji jeho pracovní morálku. Jeho pohled je pro mě opravdu cenný,“ napsala k jedné z fotek, kde je její manžel.

I zde ale platí to, že co je na sociálních sítích, není realita. Ne v tom smyslu, že by Julia svého manžela neadorovala, ale v tom, že v reálném životě svou rodinu velmi chrání. Což je na jednu stranu škoda, protože její dcera Hazel je vskutku klenot.

Na nějaké té filmové premiéře byste ji ale jen těžko zahlédli. Maminka s sebou potomky bere vskutku zřídkakdy, s manželem totiž usilují o to, aby jejich děti měly pokud možno co nejnormálnější dětství.

Výjimka přišla na festivalu v Cannes

Výjimkou byl filmový festival v Cannes, kde se krásná Hazel objevila po boku svého otce. Kdo by ovšem čekal extravagantní róbu a šílený účes, byl by na omylu. Hazel má ráda přirozenost, a tak i na červený koberec vyrazila v podstatě bez make-upu. Letmo si jen namalovala řasy a vlasy svázala do prostého ohonu.

„Než jsme měli vyrazit, volala jsme si s Hazel přes FaceTime. Ještě krátce před odchodem ležela v hotelové posteli. Řekla mi, že je kdykoliv připravená jít. Vtipkovala, že si už jen vezme kravatu a je to. Překvapilo mě to, tak jsem se jí zeptala, jestli si nechce udělat alespoň oční linky. Odbyla mě ale s tím, že to není potřeba, a navíc si líčení ani nevzala s sebou, nepovažovala to za důležité,“ zasmála se nad bezstarostností své dcery slavná hollywoodská herečka.

Jak Hazel vyrostla do krásy a jak moc je podobná své mamince se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: prozeny.blesk.cz, idnes.cz, super.cz