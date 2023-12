Julian Záhorovský, známý fešák a finalista ze SuperStar, našel své odpočinkové útočiště na westernovém ranči ve vesničce Jívka u Adršpachu. Jak se dostal tento dívkami milovaný a poněkud nesmělý zpěvák až na ranč a jak dnes vypadá?

Malebné westernové městečko s kostelem postavil Julianův otec, Julian Záhorovský st. před 25 lety. V té době zde Julian mladší trávil prázdniny, pomáhal při stavbě a viděl, jak vznikají různé objekty, jako saloon, kostel a dům šerifa. Tehdy však ještě netušil, že on jednou štafetu převezme. A s radostí.

Nyní na něj ale zavzpomínejme v SuperStar, odkud jej známe. Příští rok to bude již dvacet let, kdy se Julian dostal do finále:

Život na ranči

Dnes na ranči osmatřicetiletý Julian jezdí s přítelkyní, sestrou a kamarády, a místo slouží jako útulný odpočinek ve westernovém duchu, s možností ubytování pro až třicet lidí. Ranč si přitom zakládá na skutečné atmosféře divokého západu. V saloonu se nachází biliár, dobové zbraně a výzdoba s portréty hrdinů jako Wyatt Earp či banditky Belle Starr.

Kromě toho se v městečku můžete projít do vysvěceného kostela, kde se konají mše a svatby, nebo si vychutnat filmy v malém kině. Vše vytvořil otec Juliana, který má nyní více času na vylepšování tohoto unikátního projektu.

Na ranči nechybí ani zvířecí obyvatelé, mezi nimiž jsou dva koně, poník, pět ovcí a dva berani. Ačkoli Julian kdysi často jezdil na koni, nyní k nim má větší respekt kvůli zraněním, která zažil jeho známý. Ale zpěvu se věnuje stále…

Julian a hudba

Juliana si zejména všechny dámy pamatují z jedné z prvních řad SuperStar, kde okouzlil svým vzhledem a poněkud zakřiknutým vystupováním. I přesto se ale probojoval až do finále. Ani po soutěži se zpěvem nepřestal, i když výrazněji prorazit se mu nepodařilo. A možná po tom ani netoužil.

Julian Záhorovský nedávno vydal nový videoklip s názvem Sítě, ve kterém kritizuje závislost na sociálních sítích. Připouští, že mít tyto sítě před dvaceti lety, kdy se účastnil soutěže, by bylo zajímavé, ale zároveň zdůrazňuje, jak se svět zrychlil, zpovrchněl a zjednodušil. Klip navíc ozvláštňuje i herecký výkon Jiřího Ployhara. Julian se tak snaží vyzvat lidi k návratu ke sledování života přímo, a ne skrz displej mobilu.

Julian Záhorovský nedávno vydal novou desku Nebojme se být veselí. I když by si přál, aby ho živila pouze hudba, pandemie mu ukázala, že je dobré mít i jiný profesní základ. Studoval komunikaci a PR, a této oblasti se věnuje posledních 15 let.

Osobní život Juliana vypadá momentálně velmi dobře. Po několika neúspěšných vztazích našel štěstí s přítelkyní Terezou. S ní také plánuje zásadní životní krok... Na novinky si ale ještě musíme počkat.

Na jeden z Julianových novějších klipů se podívejte zde:

