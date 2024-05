close info www.profimedia.cz / www.profimedia.cz

Magdalena Weingärtner 21. 5. 2024

V sedmdesátých letech byla královnou stříbrného plátna. Šla z role do role. Po revoluci jako by zmizela. Odešla prý do ústraní a médiím se vyhýbá. V době své největší slávy ale lámala mužská srdce na potkání. Vzpomenete si na tuto krásku?

Česká herečka se narodila 29. listopadu 1955 ve Znojmě. V patnácti letech se přihlásila na konzervatoř, ale nepřijali ji. Svůj sen si díky svému odhodlání přece jen splnila a v roce 1978, když úspěšně pražskou DAMU dokončila. Její divadelní herecká dráha se začínala rozjíždět v sedmdesátých letech v oblastních divadlech. Zlom přišel, když se v roce 1979 dostala do Prahy a získala angažmá v Městských divadlech pražských. Poprvé před kamerou se objevila už v roce 1975 ve slovenském filmu režiséra Zora Záhona Tetované časom. Tam si zahrála s charismatickým Janem Třískou a Miluší Šplechtovou. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat, protože si nešlo této talentované krásky prostě nevšimnout. Následovaly další filmy, jako například úspěšná sci-fi komedie Zítra vstanu a opařím se čajem (1977). Pro svou pohlednou tvář a celkový půvab byla obsazována do mnoha filmových pohádek. Nejvýraznější pohádkovou rolí byla princezna v temném příběhu Juraje Herze Deváté srdce (1978). Fantasy snímek vypráví o potulném studentovi Martinovi, který chce zkusit uzdravit zakletou princeznu Adrianu. Podivná nemoc je ale kouzlo, protože překrásná dívka je lapena ve spárech mocného čaroděje Aldobrandiniho. Ten získává z krve devíti lidských srdcí omlazovací elixír. Nejvýraznější filmovou rolí byla pionýrská vedoucí Terezka v rodinné komedii Od zítřka nečaruji (1978). Na přelomu 70. a 80. let patřila jemná blondýnka k nejobsazovanějším českým herečkám. Měla slibně rozjetou svou hereckou kariéru, a mohla to dotáhnout hodně daleko. Krásná, talentovaná a temperamentní umělkyně si zahrála i v zahraničních projektech. Navzdory tomu svět filmu po revoluci náhle z ničeho nic opustila. Rozhodla se věnovat speciální oblasti, kterou je dětské divadlo. Založila si v roce 1998 vlastní divadelní společnost pro nejmladší diváky. „Získat srdce dětského diváka znamená totiž také to, že bude divadlo vyhledávat i jako dospělý a bude dávat přednost opravdové živé kultuře před programy některých televizních stanic. Ono hrát pro dětského diváka není vždycky jednoduché, protože když se jim něco nelíbí, dávají to hlasitě najevo. Naštěstí daleko častěji se děti v divadle cítí dobře. Ostatně plný sál, smích, potlesk a rozzářená dětská očka mluví za všechno,“ vysvětlila své rozhodnutí pro Slánské listy. close Magazín Filmová hádanka pro chytré: Poznej oblíbenou českou komedii! Kde se objevil vykulený legrační policista? gallery 5 Soukromí si velmi chrání, a proto zpravidla neposkytuje rozhovory. „Nezlobte se, neberte to nijak špatně, ale se mnou rozhovor ne. Ale ráda vám domluvím někoho z našeho souboru. Máme tam samé úžasné lidičky,“ odmítla rozhovor pro webu Prima Ženy. S hereckým kolegou Janem Hrušínským si zahrála hned několikrát. Spolupracovali spolu na seriálu Synové a dcera Jakuba Skláře (1985) nebo v pohádce inspirované tvorbou Boženy Němcové Láďo, ty jsi princezna (1979). V obou případech hráli zamilovaný pár velmi věrně. Šuškalo se, že se ti dva stýkají i v soukromém životě, a herečka prý jezdí k Hrušínským na chalupu. Nikdy to ovšem ani jeden z umělců nepotvrdil. Poznali jste krásnou československou herečku Jůlii Jurištovou? Zdroje: www.extra.cz, www.csfd.cz close Magazín Filmová hádanka: Poznáte superslavného herce v první roli? Šlo o seriál, za který se dnes tvůrci stydí gallery 5 video

