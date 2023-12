Francouzská herečka Véronique Genest ztvárnila mnoho postav na divadle, v televizi, ve filmu. Nejznámější z nich je komisařka Julie Lescautová. Seriál se natáčel dvacet dva let, je tak nasnadě, že „s ní šel čas“ nejen v seriále. Vypadá i dnes jako „Julie“ nebo se změnila? To můžete posoudit sami.

Za svým snem

Cestu za svou slavnou rolí neúplatné komisařky měla Véronique Raymonde Marie Combouilhaud trošku delší a klikatou. Narodila se v Paříži 26. června 1956. Od malička se zajímala o literaturu, divadlo a film. Jako dítě se ráda předváděla, v čekárně otce – lékaře bavila pacienty. Hrála ve školním divadelním souboru a chodila na hudební konzervatoř. Aby pronikla do zábavního průmyslu vyučila se kosmetičkou a vizážistkou. Svou první práci získala jako maskérka v týmu filmového režiséra Reného Féreta. V té době se rozhodla stát se herečkou a začala navštěvovala herecké kurzy.

Později si našla práci v pařížském paláci kultury. Přestože tam působila jako recepční, uvaděčka a i telefonistka, seznámila se s umělci známých jmen. Zpěvák Georges Moustaki ji dokonce vzal na své turné. A tak ji různé cestičky a odbočky začaly postupně vést na cestu osvětlenou reflektory.

close info YouTube zoom_in Véronique v první řadě seriálu Julie Lescautová

Na cestě

V roce 1980 se Véronique objevila v mnoha reklamách a pod svým pravým jménem získala menší role ve dvou filmech. Do své první hlavní role byla obsazena o rok později v mini seriálu Nana, kde už hrála pod hereckým jménem Véronique Genest. V témže roce dokonce pózovala nahá pro časopis Lui. Nabídky na divadelní, filmové i televizní role poté přicházely jedna za druhou, až si jí v televizní show se skrytou kamerou všimla režisérka a scénáristka Caroline Huppert a nabídla jí roli komisařky. Seriál Julie Lescautová se začal točit v lednu 1992, a až do posledního dílu v lednu 2014 v něm Véronique Genest hrála hlavní roli. Za nejlepší ženský herecký výkon za Julii získala tři ceny tři ceny 7 d’Or (1997, 1999, 2001), v roce 2003 pak na filmovém festivalu v Saint-Tropez divácké ocenění.

Kratké video připomíná poslední řadu seriálu:

Zdroj: Youtube

Soukromí

Véronique zabrousila i do politiky, podporovala prezidentskou kampaň Nicolase Sarkozyho, byla kandidátkou do parlamentu (2013), nakonec před volbami odstoupila a od roku 2014 se o politiku nezajímá. Zato podporuje různé knižní projekty včetně veletrhu Ozoir-la-Ferrière, kde je také členkou poroty pro udílení cen. Sama je autorkou třech publikací, z nichž poslední z roku 2019 je vtipnou a dojemnou výpovědí o životních zkušenostech. A je tu ještě hudba. Zazpívala si s francouzským zpěvákem a skladatelem Michelem Fugainem, objevila se jako doprovodná zpěvačka na klipech skupiny The Vamps.

V roce 1992 se provdala za filmového režiséra a producenta Mayera Bokobzu. Mají spolu syna Sama (*1996) a sdílejí spolu lásku k motorkám. V současné době žije na Korsice a na rozdíl od jiných herců, neuvízla ve škatulce „komisařka“, ale dál ukazuje svůj talent v jiných rolích.

close info Profimedia zoom_in Tak vypadá Véronique Genes dnes

Zdroje: www.super.cz, www.tvguide.com, fr.wikipedia.org