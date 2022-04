Revize pitvy Julia Caesara přinesla překvapivé výsledky. Možná šlo o sebevraždu

„I ty, Brute?" To měla být poslední slova Julia Caesara před tím, než podlehl 23 bodným ranám, jež mu způsobil rozvášněný dav senátorů. Podle jeho osobního lékaře však jen jedna byla smrtelná. Dokázal to pomocí pitvy, která se do historie zapsala jako vůbec první zaznamenaná.