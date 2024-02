Důvody, proč člověk ukončí svou profesní kariéru jsou různé. O umělcích se dočítáme, že často hrají či zpívají do posledního dechu, i navzdory zákeřným chorobám. Sympatickou slovenskou herečku, která oslnila Svěráka nejen ve filmu, ale i životě, připravila nemoc o půvab, a herectví tak dala sbohem.

Nadějná a svůdná

Na svém rodném Slovensku se do povědomí diváků dostala ve čtyřech filmových snímcích a televizním seriálu ještě jako studentka VŠMU v Bratislavě, kde se narodila 6. května 1960. Svá studia Ivona Krajčovičová ukončila v roce 1984, a ještě téhož roku získala jednu ze svých nejúspěšnějších rolí, a to mladé a nezkažené provozní programátorky Terezy Horké v Co je vám, doktore?

V něm spojí svůj život se svérázným zubařem středního věku Bohoušem Burdou. Ztvárnil ho Zdeněk Svěrák, který se v té době ještě nepovažoval za herce. Režisér Vít Olmer a kameraman Ota Kopřiva mu dali proto naprostou volnost a možnost obohatit scénář vlastními hláškami a projevem. Mohl se tak ukázat ve své „cimrmanovské“ přirozenosti a vznikl jedinečný snímek. Proč o něm mluvíme?

close info Archiv ČSFD / Archiv ČSFD zoom_in Slovenská herečka z úspěšného snímku Co je vám, doktore?

O rok později spolu Olmer a Kopřiva točili další úspěšný film Jako jed. I když na roli mladé „divošky“ ze Slovenska Julky Tomčányové, která poblázní Pavla Hnyka proběhl konkurz, měli předem jasno. Získala ji Krajčovičová, ač jako přírodní blondýnka ji pro zvýraznění role odehrála v paruce.

Nešťastně zamilovaného inženýra v nejlepších letech měl hrát Jiří Menzel, který z jistých důvodů dostal krátce před natáčením z Barrandova stopku. Sám proto navrhl, aby roli vzal Svěrák, protože si už v prvním filmu se slovenskou herečkou náramně sedli.

Románek?

Zdeněk Svěrák, který se prý herectví učil dál ještě v tomto snímku dostal opět volnou ruku. Svou roli zamilovaného inženýra hrál tak přesvědčivě, že se říkalo, že je do Julky, tedy její představitelky skutečně zamilovaný. Věřil tomu štáb i jeho manželka, a údajně mu hrozil manželský rozkol.

On to později diplomaticky komentoval jen tím, že na muže kolem padesátky můžou mladé kolegyně skutečně působit jako jed. Zda roli zahrál tak skvěle, nebo šlo o nevinný obdiv, platonické vzplanutí ,či skutečný románek a ona mu stejně jako ve filmu dala košem, vědí jen oni dva. Jisté je, že hereččiným partnerem a životní láskou se stal režisér Peter Opálený (*1946).

Jako jed vám může připomenout následující video:

Zdroj: Youtube

Sbohem herectví

Ivona Krajčovičová po těchto dvou rolích, díky kterým si získala přízeň i českých diváků, dál na Slovensku hrála ve známých i méně známých filmech a seriálech. V 90. letech ale nadobro zmizela. V roce 1989 se stala matkou syna Michala, ale to nebyl ten pravý důvod. Brzy poté se u ní totiž objevily nečekané zdravotní problémy. Opuchlo jí oko a nejdříve se domnívala, že jde o banální záležitost. Otok se zvětšil a byla jí diagnostikována poměrně vzácná nemoc – orbitocelulitida.

Nejenže s oteklým okem přišla o svůj půvab, kvůli hormonálním léčbě její váha nemilosrdně stoupala. Sympatická herečka se v takovém stavu žádných konkurzů neúčastnila, vymlouvala se, že cestuje a nemá čas, nehrála a naprosto se stáhla z veřejného života. O její nemoci se nevědělo.

close info Archiv ČSFD / Archiv ČSFD zoom_in Po vyléčení se paní Ivona k filmu nevrátila

Na dva roky ji vyřadila ze života a dost si vytrpěla. Velkou oporou v těžké době jí byl manžel. Naštěstí se naprosto vyléčila, kila, která přibrala, shodila. K herectví se však nevrátila. Se svým manželem si založili uměleckou agenturu a v roce 2002 do rodiny přibyla dcera Laura. Dnes sama v „nejlepších letech“ je dle posledních zpráv šťastná a spokojená.

