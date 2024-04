Známe ho jako prince z jedné z našich nejkrásnějších pohádek. Nápověda by v tomto případě prozradila vše, kdybychom se jen zmínili o jeho pohádkových přátelích… Dnes je tomuto slovenskému herci již 72 let. Poznáte, o jakém princi je řeč?

K tomu, abyste si tvář muže z úvodní fotografie přiřadili k princi z pohádky, vám pomůžeme několika nápovědami o jeho životě a dalších rolích i zájmech.

Počátky kariéry věnoval zpěvu

Tento herec se narodil 27. dubna 1952 v Bratislavě. Ač ho známe zejména jako herce, a to díky zatím nejmenované pohádce, tento muž je i operní pěvec a podnikatel, jehož umělecká kariéra zahrnuje vystoupení v divadle, filmu i televizi.

Po absolvování herectví a operního zpěvu na Vysoké škole múzických umění (VŠMU) a na konzervatoři v Bratislavě začal tento muž svou kariéru v trnavském zájezdovém Divadle pro děti a mládež.

Toto angažmá trvalo dva roky, než se herec rozhodl dát výpověď a zaměřil se na filmovou kariéru. Role získával snadno, byl nejen talentovaný, ale i pohledný.

Až do roku 1983 byl ale hercem a pěvcem na volné noze.

Filmová a divadelní kariéra

Jeho první významnou filmovou rolí byla postava Petra v maďarském filmu Dlouhé Čekání. Pak následovaly další role v maďarských filmech Klavír ve vzduchu a Oči jako hvězdy. Nejvíce ho ale proslavila právě role prince ve známé pohádce...

Její jméno si ale ještě necháme pro sebe, prozradíme jen, že ji režíroval Václav Vorlíček.

V roce 1983 se tento herec stal členem Poetického souboru Divadla Nová scéna v Bratislavě a od dubna 2006 je ředitelem Studia L+S.

Jeho divadelní práce zahrnuje mnoho operet a muzikálů, a v roce 2002 byl dokonce jmenován uměleckým šéfem této instituce.

Z jeviště do byznysu

Během 90. let tento herec vstoupil do světa podnikání. Otevřel kavárnu U Anjelov v Bratislavě, ale jeho podnikatelské snahy pokračovaly i v dalších oblastech, včetně gastronomie a maloobchodu.

V roce 1990 pak založil největší butik v Bratislavě, později působící i na západním a středním Slovensku. „Operní pěvec a herec se kromě umění naučil komunikovat se zahraničními firmami v němčině, řešit dovoz a vývoz, naučil se, co je to bavlna a co vlizelín, nitě a knoflíky... Po smrti své sestry, která zahynula při autonehodě, jsem se zabýval také prodejem kosmetiky, od roku 1993 podnikám v pohostinství,“ říká tento muž.

V téže době i učil na Státní konzervatoři v Bratislavě.

Je ženatý, má dceru Anežku a dva syny, Marka a Jonáše. I přes svou veřejnou kariéru se velmi snaží držet svůj osobní a rodinný život v soukromí a moc veřejně o něm nehovoří.

Jiné stanovisko má ale ohledně politiky, o níž se živě zajímá a vystupuje dosti kriticky.

Politické názory

V rozhovorech tento muž zejména v posledních letech často hovoří na sociální a politická témata a hodnotí klima na Slovensku.

„Je strašné, že se politici nestydí za názory, které patří do 18. století,“ řekl například tento muž v jednom z nedávných rozhovorů, což jen poukazuje na jeho kritický pohled na současné politické poměry.

Poznali byste ho?

Dáme vám tedy finální nápovědu, protože dnes má tento muž k princi, jehož si zahrál, dost daleko…

Princ a V…

V Československu se tento herec proslavil především rolí prince Velena v pohádce Princ a Večernice. Hrál zde po boku nádherné Libušky Šafránkové coby Večernice, o níž musel bojovat se zlým Mrakomorem.

Za zády měl ale silné zastánce v podobě tří švagrů, Slunečníka, Měsíčníka a Větrníka, kteří nejen že dbali o jeho bezpečí, ale chtěli z něj vychovat i dobrého švagra a muže jejich krásné sestry Večernice.

Prince Velena si v pohádce samozřejmě zahrál herec Juraj Ďurdiak.

Protože od uvedení pohádky uplynulo už více než 45 let, je jasné, že se „Velen“ změnil k nepoznání. Zde ho už jistě poznáte:

Velká změna, že? K té přispělo i to, že Ďurdiak v 56 letech utrpěl mozkovou příhodu. S jejími následky se potýká dosud, a navíc se přidaly i problémy se srdcem. A navíc moc pracoval.

„Materiálně na tom nejsem špatně, protože jsem 52 let pracoval šestnáct hodin denně. Pomlouvali mě, že jezdím drahými auty... Ano, ale já jsem nejezdil domů ve čtyři hodiny. Z firmy, která svého času zaměstnávala 150 lidí, jsem jel na filmovou nebo divadelní zkoušku, pak na představení a z představení zpátky do firmy. Byl jsem také vyčerpaný, což mi nevadilo, tak to prostě bylo,“ řekl slovenským médiím nedávno.

I přes své zdravotní obtíže ale stále občas hraje. V posledních letech jsme jej mohli vidět v seriálech Nový život, Iveta, Nemocnice či Vítěz, nebo ve filmech Únos z roku 2017 či Pražské orgie.

Ve volném čase jezdí Juraj Ďurdiak rád do přírody a miluje četbu. Podívejte se na nedávný rozhovor s ním:

