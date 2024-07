Externí autor 5. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Pokud někdo má štěstí na to, že vypadá na výbornou i ve zralém věku, je to slovenský herec Juraj Kukura. Ne každý se může totiž před osmdesátkou pochlubit doposud neutichajícím charismatem, které si herec pěstuje už od mládí, kdy se kvůli němu leckteré ženě i dívce podlomily nohy. Jak dnes vypadá?

Tento slovenský švihák lázeňský se narodil v roce 1947 v Prešově. Nicméně odmala nebylo tak úplně jisté, že se stane hercem, jeho studijní kroky totiž vedly úplně jiným směrem, a sice na střední průmyslovou školu. Prozření ovšem přišlo záhy, Kukura už během studia totiž získal roli v televizním filmu Tři kaštanoví koně od Ivana Baladi. To se psal rok 1966 a mladý Juraj byl na začátku své bohaté kariéry.

Byl to dost možná právě tento první filmový počin, který v herci definitivně zažehl plamínek touhy po tom stát se hercem. Rozhodl se tedy nastoupit na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde záhy po dokončení získal role ve Slovenském národním divadle v inscenacích jako byly Král Lear, Othello a Revizor.

Komunisté mu zabavili byt, chatu i osobní věci

Divadelní prkna jsou pro mnohé umělce srdcovou záležitostí, ale stejně tak mnoho z nich touží i po světě stříbrného plátna. Cesta k němu vede často přes televizní obrazovky a stejně tomu bylo i u Juraje Kukury. Pro jeho nevídaný talent se mu nabídky na role v televizních filmech naštěstí jen hrnuly, takže slovenský idol dívek i dam se objevoval na obrazovkách v různých snímcích až desetkrát ročně.

Zlomová pro něj ovšem byla osmdesátá léta, kdy jeho talent neunikl ani německým sousedům. Němci si ho pozvali a Kukura tuto příležitost chytil za pačesy, takzvaně „za čárou“ se velmi činil. Co bylo ovšem „za čárou“ bylo podezřelé a pro tehdejší soudruhy rozhodně i „přes čáru“. Nejprve Kukurovu zahraniční práci tolerovali, nicméně to ovšem netrvalo dlouho.

Točil zrovna seriál Via Mala, když se zjistilo, že se projekt protáhne a on bude muset řešit prodloužení pobytu. Němci i Kukura počítali s tím, že to nebude problém, jelikož se jim i takového ujištění dostalo ze strany československých úřadů, což ostatně prý osobně potvrdil i ředitel Slovenského filmu, který mu to přišel osobně sdělit do Mnichova, kde Kukura zrovna natáčel. Herec tedy v domnění, že je vše v pořádku nic neřešil a točil dál.

Pak ale přišel nečekaný šok. Kukurovi došel dopis, o kterém si myslel, že je to ono povolení k prodloužení pobytu, ale ve psaní se skrývalo něco mnohem horšího. „Bydlel jsem v hotelu, který mi platila produkce. Jednoduše řečeno, byli jsme na ulici s papírem, že jsem byl doma odsouzen a že mi byl zabaven majetek. Tedy byt, chata, fotografie, dopisy, všechno,“ zavzpomínal herec na tehdejší nepříjemné prozření, že komunisté jsou zkrátka komunisté.

Slovenský herec i s rodinou tedy skončili z minuty na minutu na ulici. Museli přespávat po známých, ale paradoxně celá tato nepříjemná situace jen utužila rodinné vztahy. „Vždycky říkám, a pořád to platí, že můj domov je tam, kde je moje manželka,” uvedl s odstupem a s nadhledem na celou situaci v rozhovoru pro Magazín Mladé fronty.

Dodnes je vyhledávaným hercem

Jeho manželka je Tatiana Longauerová a pár s Kukurou tvoří dodnes, tedy už více jak čtyřicet let. Společně mají syna Philippa, který vystudoval Švýcarský federální technologický institut v Curychu a nyní je vědcem. Působí na Oxfordské univerzitě jako profesor biofyzikální chemie.

Herec se do rodné vlasti nemohl ještě dlouho po zapovězení vrátit, zmeškal tak bohužel i pohřeb své vlastní maminky. „Mrzí mě, že jsem nebyl s ní, když umírala. Stále na to myslím a neumím se přes to dostat. Velmi mě to mrzí. Štve mě, že jsem nenasedl do vlaku a neodjel za ní,“ zalitoval tehdejšího (ne)rozhodnutí v pořadu 13. komnata.

I přese tyto nepřízně osudu je ale dodnes Juraj Kukura vyhledávaným hercem jak na Slovensku, tak v Česku a právě i v onom zmiňovaném Německu, které mu sice zpočátku působilo jen příkoří, ale dnes se po něm Němci stále hojně shánějí.

Do toho si rozhodně nemůže stěžovat, jak na svou rodinu, která je úspěšná tedy nejen na poli umění, ale i vědy, charisma má herec i těsně před osmdesátkou stále na rozdávání. Jediné, co ho v poslední době trápí, je trochu zdraví, ale věříme, že tento slovenský herec všechna trápení překoná a že jej uvidíme ještě v mnoha skvělých projektech.

