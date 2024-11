Externí autor 22. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený herec Juraj Kukura je po celou dobu své kariéry po boku své manželky Taťány. Přestože jsou spolu desítky let, stále si vykají. Sám umělec přitom prozradil, že se nejedná pouze o pózu. Tento jejich zvyk má hlubší význam, který vám nejspíš vyloudí úsměv na tváři.

Kdyby někdo rodičům Juraje Kukury v jeho dětství řekl, že z něho jednou bude uznávaný umělec, pravděpodobně by mu to ani náhodou nevěřili. Nejen, že nic nenasvědčovalo tomu, že by disponoval nějakým zvláštním talentem, ale naopak se celé jeho okolí modlilo, aby vůbec dokončil vzdělání a něco nevyvedl.

Jako synek z úřednické rodiny navštěvoval po základní škole mladý Juraj průmyslovou střední školu. Vzorný žák ale nebyl, a proto ho ze studia vyloučili. Ne jednou, ale dokonce dvakrát. K maturitě proto došel až na třetí pokus.

Během studia začal snít o tom, že se stane novinářem, a tak se rozhodl přivydělávat si v redakci magazínu Film a divadlo. Jeho kariéra ale nijak valná nebyla. Jeho jediný napsaný rozhovor dokonce nebyl nikdy publikován.

Na první casting zaskočil za kamaráda

K herectví se dostal jen díky tomu, že měl jeho kamarád jít na konkurz, ale nakonec se mu nechtělo, a tak tam Juraj Kukura vyrazil místo něho. Jednalo se o film Tři gaštanové kone a kupodivu roli skutečně dostal. Poté přišly další, až se z něho skutečně stal známý herec.

Co se týká volby životní partnerky, tam měl umělec výrazně větší štěstí. Svou životní lásku Taťánu Longauerovou totiž potkal už v mládí a spokojeně spolu žijí dodnes. Jejich první setkání proběhlo v hotelu Carlton.

Dívka byla v hotelu ve společnosti své kamarádky, Juraj Kukura měl ale oči jen pro ni a nakonec se ji proto rozhodl oslovit. Nejprve se prý Taťáně zdál trochu namyšlený, i přesto ale svolila a souhlasila se schůzkou.

Na první rande přišel opilý

Ta ovšem neproběhla vůbec dobře. Kukura dorazil po flámu ještě společensky unavený, navíc byl z rande tak nervózní, že si doma dal něco na posilněnou. Taťána byla zhrozená, protože si řekla, že být před dvanáctou hodinou opilý může jedině naprostý bohém, ale rozhodně ne spolehlivý muž.

Později ji ale čekalo další nemilé překvapení. Když se rozhodla ze schůzky odejít, ukázalo se, že její nápadník u sebe nemá žádné peníze, a tak musela zaplatit nejen svou vlastní útratu, ale také tu jeho. Nakonec se ale herci přece jen podařilo přesvědčit Taťánu, aby to s ním nevzdávala a toto fiasko mu odpustila.

Mělo to ovšem háček. Oba dva byli v tu dobu zadaní. Kukura tehdy tvořil pár se slavnou a o sedm let starší zpěvačkou Zorou Kolínskou. „Zora Kolínská byla moje velká láska, dokud nepřišla ještě větší, a to je moje dnešní manželka,” uvedl herec pro web Plus 7 Dní.

Vykali si, aby neprozradili poměr

Ani jeden z nich ale neměl odvahu na to, aby svou dosavadní polovičku konfrontoval s pravdou. Proto se snažili svůj románek držet v tajnosti.

Aby neprozradili, že jsou si bližší, než by bylo vhodné, preventivně si raději vykali. Nakonec si na tuto formu komunikace natolik zvykli, že ji dodržují i roky po svatbě. Jak sám Juraj Kukura říká, projevují si tak úctu.

Prožili spolu také těžké chvíle. Taťána totiž dvakrát po sobě potratila ve vysokém stádiu těhotenství. Když proto byla těhotná potřetí, nechtěla nic riskovat, a tak od čtvrtého měsíce až do porodu ležela na nemocničním pokoji. Když se tam z domova chystala odejít, oznámila svému muži, že jestli si v době její nepřítomnosti najde jinou, tak dotyčnou sokyni v lásce zabije.

To se ale naštěstí nestalo, a tak se hercova životní láska mohla z porodnice místo do vězení vrátit domů i s vytouženým synem Filipem.

