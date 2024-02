Spíš než ve filmu, je jeho jméno pojmem v kulturistice. Díky ní a své vypracované postavě získal roli Supermana. Mohl ho hrát i po bohu amerických filmových hvězd. Z hollywoodského projektu však sešlo. U nás zůstává nezapomenutelný nejen jako Superman, ale sportovní legenda. Víte o kom a čem je řeč?

Z „čápa“ svalovec

Narodil se v Bratislavě dne 7. června 1937. Jeho jméno je Juraj Višný. Byl vysoký a hubený a spolužáci mu posměšně říkali „čáp“. V době, kdy studoval architekturu na Slovenské vysoké škole technické se mu dostal do ruky americký časopis Muscle Power. Na titulní stránce byl charismatický kulturista a herec Steve Reeves. „… když jsem viděl jeho fotky, zapůsobilo to na mě tak silně, že můžu říct, že mi Steve změnil celý můj život,“ vzpomíná dnes osmašedesátiletý Višný. V roce 1957 začal denně cvičit a posilovat, nejdříve s podomácku vyrobeným cvičebním náčiním a nářadím. Kromě toho vesloval a hrál odbíjenou. Později se přihlásil do vzpěračské klubu. Během několika málo let si vypracoval naprosto dokonalou postavu.

V roce 1968 se stal absolutním vítězem na prvním Mistrovství ČSSR v kulturistice v Bratislavě. Před tím získal i jiné ceny, ale tím milníkem pro jeho možnou filmovou kariéru je rok 1964. Stal se absolutním vítězem v první oficiální kulturistické soutěži v ČSSR, Velké ceně Mladé gardy.

close info YouTube zoom_in Z huběňoura se během pár let vypracoval na kulturistu (zleva: 1968, 1987)

Ze svalovce Superman

Zanedlouho poté hledali filmoví producenti z Barrandova vhodného sportovce pro postavu Supermana pro připravovaný snímek Kdo chce zabít Jessii? (1966). Tehdejší ČSTV jim poslal asi 200 fotek. Znich dvacet dostalo nabídku zúčastnit se konkurzu. Višný byl mezi pozvanými. Po prvním castingu zbyli tři. V druhém kole už měli kostým, prošli kamerovými zkouškami. Kromě toho museli předvést i své supermanské dovednosti. Skákat z okna, lézt po laně, být rychlí apod. Dřív, než konkurz skončil, o vítězi bylo rozhodnuto. Byl to Višný.

close info YouTube zoom_in Superman, komiksová postava ze snů, která je zhmotněna

A tak se první bratislavský kulturista ocitnul jako Superman coby jeden z komiksových hrdinů, kteří mluví „bublinami“, po boku krásné Olinky Schoberové, filmového padoucha Karla Effy – těch druhých dvou, i dalších populárních herců. Komedie Kdo chce zabít Jessii? scénáristy Miloše Macourka a režiséra Václava Vorlíčka byla natolik úspěšná, že o ní v roce 1997 projevila zájem americká produkce. Natáčet se mělo v Praze, New Yorku a Hollywoodu. Komiksové postavy měli ztvárnit naši herci, roli doc. Růženy Beránkové (Dana Medřická) dostala Shirley MacLain a Ing. Jindřicha Beránka (Jiří Sovák) pak Jack Lemmon.

close info Profimedia zoom_in Juraj Višný a Olinka Schoberová

Sen nesplněný

Všechny smlouvy už byly podepsané, americký scénář napsaný, natáčení mělo začít v září 1968. Dřív, než do Prahy dorazili američtí filmaři, Československo obsadila vojska Varšavské smlouvy. Bylo po filmování a tím skončila i Višného filmová kariéra. Před tím si ale ještě stihnul zahrát postavu profesionální boxera s dalším z našich filmových velikánů Rudolfem Hrušínskym ve filmu Povídky O’Henryho (1967), a menší roli řidiče v komedii Objížďka. Višného sice mrzí, že si nemohl zahrát Supermana i v americkém remaku, ale jak vzpomíná, i ty tři role byly v jeho životě pěkným a příjemným zpestřením.

Ing. arch. jako host v jednom z fitness pořadů (2014)

Zdroj: Youtube

V roce 1968 opustil Juraj Višný Slovenské národní divadlo, kde působil jako architekt technického oddělení, vzal svou ženu Alici a s rodinou emigroval do Švýcarska, kde žije dodnes. Hned se mu podařilo sehnat práci architekta a zůstal jím až do důchodu. Po odchodu z vlasti na soutěže v kulturistice už neměl čas, ale zůstal jí věrný. Cvičení se stalo jeho životním stylem. Ani po osmdesátce nepřestal trénovat a stále „má v ramenou.“

close info YouTube zoom_in Cvičení se stalo jeho životním stylem

Sny splněné

Višnému se splnil i jeho velký sen. Ve Švýcarsku se dvakrát setkal s jeho největším vzorem, jedním z nejúžasnějších kulturistů všech dob Stevem Reevesem. Zavzpomínali na počátky kulturistky, kdy si museli své svaly skutečně vypracovat, bez jakýchkoli podpůrných prostředků. Měl i to štěstí, že osobně poznal i další hvězdy kulturistiky, sportu a filmu. Z kulturistů Franka Zana, ze svalovců herců pak třeba Arnolda Schwarzeneggera či Sylvestera Stalloneho.

close info Pinterest zoom_in Juraj, jeho žena Alice a Sylvester

Juraj Višný sice u filmu nezůstal, ale jako jeden ze zakladatelů a průkopníků kulturistiky u nás patří k významným postavám tohoto sportu a jeho historie, ve které zanechal nesmazatelnou stopu. Za své zásluhy a jako ikona 60. let byl u příležitosti 85. narozenin uveden na Slovensku do Síně slávy kulturistiky a fitness.

Čas od času se stane hostem pořadu či zavítá jako čestný host na nějakou soutěž u nás i v rodné zemi. Loni to bylo třeba Mistrovství ČR v kulturistice a fitness, kde předával ceny jako „náš Superman“.

close info Profimedia zoom_in Juraj Višný se stále udržuje ve formě

