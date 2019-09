Jak skutečně zemřel Jurij Gagarin. Rusové stále zatajují fakta

Smrt prvního člověka ve vesmíru Jurije Aleksejeviče Gagarina obestírá závoj tajemna. Bylo to 27. března 1968, kdy Gagarin, čerstvě po studiu akademie, sedl do letouna na zkušební let a zřítil se. Dodnes nehodu nikdo nedokázal vysvětlit.

Na vině stál buď mrak, nebo meteorologický balón, nebo hejno ptáků. Tézí o zřícení stroje je mnoho, včetně těch konspiračních, které z pádu letadla obviňují spiknutí Leonida Brežněva. Žádná z nich nebyla definitivně potvrzena, ani vyvrácena.



Osudovým strojem se stalo letadlo MiG-15UTI, které bylo vyrobenu v Aeru Vodochody v bývalém Československu, dvanáct let před nehodou. Do kokpitu sedl bývalý kosmonaut s hrdinou SSSR, instruktorem Vladimírem Serjoginem. Vzlétly do výšky 4200 m a během pár minut splnili úkol a zažádali o brzké povolení k návratu, ačkoliv měl trénink trvat dvacet minut. Návrat byl bez okolků povolen a Gagarin s Serjoginem začali klesat. Bezpečně na zem se už ale nevrátili. Po několika hodinách byly trosky letadla nalezeny ve vzdálenosti 65 km od letiště, v malé vesnici Novoselovo.O příčině nehody vzniklo celkem 29 spisů, žádný z nich ale nepotvrzuje, co doopravdy k tragickému pádu vedlo. Oficiální verdikt prosazený vedením vyšetřovací komise byl nevypočítaný úhybný manévr před mrakem nebo meteorickým balónem, po němž následoval pád.Pravděpodobnější je ale verze o špatně utěsněné kabině, nebo snaze zabránit kolizi s jiným letadlem, které údajně ve stejnou dobu přelétalo výcvikovým prostorem. Žádnou oficiální verzi příčiny nehody Sověti nepodali. To, co z letounu zbylo, uložili do zapečetěných sudů.