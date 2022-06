Reálný Jurský park by mohl vzniknout do roku 2050. Vědci představili první plán

Elena Velímská

Dinosauři, kteří vyhynuli před miliony lety, se těší velké popularitě i dnes. Ožívají ve filmech, vědci však tvrdí, že není vyloučené, že by do třiceti let mohli ožít doopravdy.…

Můžou dinosauři ožít?

Představa, že by skutečně mohli dinosauři znova obývat naší planetu, se zdá poněkud přitažená za vlasy. Již v roce 2016 ohlásil londýnský Institut Adama Smithe, že jsou přední odborníci přesvědčeni, že díky moderní vědě, poznatkům o klonování a schopnosti získávat DNA se dinosauři vrátí. Dr. M. Pirie uvádí: „Dinosauři budou vytvořeni zpětným šlechtěním z nelétavých ptáků. Ti jsou novodobí dinosauři, ale už nevypadají jako dinosauři.“ Ve zprávě se uvádí, že lze z DNA získat informace, které jim díky selektivnímu šlechtění a genové technologii vrátí charakteristické znaky, jako čelisti, zuby, malé přední končetiny, ocas… „Jakmile bude jeden typ úspěšně vyvinut, lze z něj vyvinout další,“ dodal Pirie.

Sauropod, teropod nebo jiný druh

Vědci ve své zprávě nezmiňují, zda mají v plánu oživit jen býložravé druhy, nebo i děsivé masožravé predátory jako T-rex, ani z jakého období a jaké velikosti. Otázkou je, jak by je živili. Jen pro srovnání. Africký slon může vážit až 6 000 kilogramů a spořádá denně i 300 kilo potravy. Vědci nemají k dispozici vnitřní orgány obřích tunových dinosaurů, ale dle kostry můžou odhadnout velikost žaludku. Lze předpokládat, že by se do něho vešlo až 8 550 kilo rostlinné hmoty denně. Stejné je to s teropody. Lev váží kolem 200 kil, sežere v průměru 5-7 kilo masa. Kolik by bylo zapotřebí k nasycení takového T-rexe, který vážil až přes sedm tun? Možná mají v úmyslu vrátit na planetu jen menší nebo malé druhy, třeba mikroraptora, který měřil jen 40 cm a vážil dvě kila.

Do parku nebo do zoo?

Je také otázkou, zda bychom se na ně chodili dívat do zoo, nebo do nějakého dinosauřího parku. Obří druhy by bezesporu potřebovaly velký životní prostor, aby se netrápily. Do volné přírody je, doufám, vědci vypustit nehodlají. Bezpochyby by pohled na živého dinosaura mnohé potěšil. Některé druhy jsou rozmilé. Ale ozývají se i hlasy, že to nezní jako ten nejlepší nápad… Třeba svět jednou obletí zpráva, že vědci vrací do přírody i živočichy, které do dnešní doby patří a které jsme vyhubili.

