Zkáza obří jaderné ponorky K-219: V hlubinách potkala horší věc, jež byla sama

Atomové ponorky jsou tichými zabijáky s neuvěřitelně ničivým potenciálem, které téměř nic neohrozí. Přesto v roce 1986 ztroskotalo sovětské plavidlo K-219, když se v hlubinách střetlo s něčím ještě mocnějším…

Když ji v roce 1971 spouštěli na vodu, jistě netušili, že její konec bude nejen neslavný, ale také dost tragický a hlavně záhadný. Téměř 130 metrů dlouhá ponorka s označením K-219 se začátkem října roku 1986 přiblížila k americkým břehům. Operovala přibližně 1000 kilometrů severovýchodně od Bermud. Na palubě měla 16 raket s doletem 3000 kilometrů, takže o ní platilo to, co se říkalo o každé větší atomové ponorce. Kdyby celý svůj arzenál odpálila, vynořila by se do světa, který by už prakticky neexistoval. Přesto to byla K-219, koho postihla naprostá zkáza.

Stalo se tak 3. října krátce po půlnoci. Ponorka uháněla v hloubce asi 100 metrů rychlostí 45 kilometrů v hodině, když se najednou prudce otřásla. Vzápětí se ozvala detonace a plavidlem se rozezněl zvuk poplachových sirén.

Zoufalí námořníci

Sotva kapitán Igor Britanov doběhl z kajuty do velína, dal příkaz k vynoření. Přístroje ukazovaly, že je těžce poškozená část, v níž byly rakety. K-219 se z posledních sil dostala na hladinu, ale vyhráno neměla. Posádka 120 mužů byla stále ve velkém ohrožení. Na pomoc vyrazilo několik sovětských lodí, ale od ponorky je dělilo několik hodin plavby.

Námořníci se mezitím zoufale snažili uhasit požár. Dobře věděli, že v postiženém místě jsou rakety plné paliva, ale starosti jim dělal i pohonný reaktor, který byl pouze nouzově odstaven a mohla se v něm brzy rozeběhnout nekontrolovatelná reakce.

Zvláštní rýha

Boj s požárem si vyžádal životy tří mužů. Nezahubily je však plameny, ale extrémně vysoké koncentrace jedovatých plynů.

Další skupina námořníků se pokoušela odstavit reaktor. Za normální situace by to šlo udělat dálkově, ale požár zničil kabeláž, takže se nelehkého úkolu zhostil Sergej Preminin. Pronikl dovnitř, úkol zvládl, ale za hrdinství zaplatil životem. Po rozednění dorazily záchranné lodě a zbytek posádky K-219 se dostal do bezpečí. Námořníci si mohli poprvé prohlédnout svou ponorku a rozsah poškození z dálky. Už předtím zjistili, že se při prvotním nárazu utrhl vnější poklop odpalovacích šachet a dovnitř vnikla voda s takovou silou, že prorazila plášť několika raket. Z nich vyteklo palivo, které po reakci s vodou explodovalo.

Záhadou zůstával původce onoho prvního nárazu. Na levoboku K-219 byla jasně patrná dlouhá dvojitá rýha. Stroj se tak musel pod vodou s něčím srazit. Byla to americká ponorka, která pár dní nato zakotvila v doku s poškozeným trupem? Nebo mořská příšera či podmořské UFO? To už se asi nikdy nedozvíme. Krátce poté totiž stále hořící K-219 klesla ke dnu.