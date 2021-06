K čemu ve skutečnosti sloužily pyramidy: Vědci přišli s pravděpodobnou teorií

Egyptské pyramidy jsou dodnes zahaleny tajemstvím.

Foto: Shutterstock.com

Egyptské pyramidy dodnes skrývají mnoho záhad, vědci se však shodují v názoru, že za nimi stojí nejen nesmírně mnoho lidské práce, ale také silný autoritářský režim, který jejich stavbu inicioval. Opravdu šlo jen o hrobky králů, nebo byly pyramidy stavěny i za jiným účelem?

"Dodnes neumíme zodpovědět základní otázky, jak a proč byly pyramidy postaveny. Staří Egypťané nám o tom nezanechali žádné informace zcela záměrně," říká americká egyptoložka Kara Cooney. "Každý autoritářský režim přísně tají technologie výroby a ten egyptský nebyl výjimkou. Pyramidy tu stojí jako kamenné hory dokazující božský původ svých králů. Když před nimi stojíte, máte pocit, že něco takového není možné postavit. Znamená to jen jedno: propaganda faraonů funguje dodnes." (Zdroj: www.history.com)

Nadpozemský původ faraona i pyramid?

Aby si faraon udržel moc a hnedtak někdo se ho nepokusil sesadit, přesvědčil své podanné, že vlastně není jen králem, ale také bohem. Jeho smrt pak nebyla obyčejnou cestou do záhrobní říše, nýbrž návratem mezi božské kolegy. Pro pohodlný posmrtný život potřeboval hromadu zlata a luxusních předmětů, kterými se obklopoval na zemi, a hodili se mu i mnozí věrní sluhové. To všechno by se možná bývalo vešlo i do menšího prostoru, než jaký nabízely sto metrů vysoké pyramidy, v tomto podání však hrobka působila skutečně nadpozemsky. Jako by ji stvořili bohové sami…

Podle Kary Cooney snaha faraonů vytvořit dojem nadpřirozené moci sklízí úspěch ještě v dnešní době a odráží se to ve spekulacích o možnosti, že pyramidy ve skutečnosti postavili mimozemšťané.

Pyramidy v GízeZdroj: Shutterstock.com

Bostonský odborník Peter Der Manuelian si přesto nemyslí, že pyramidy sloužily jen jako hrobky a manifestace faraonovy moci. "Nebyly to hřbitovy v dnešním slova smyslu. Dekorace v hrobkách zobrazují výjevy ze všech aspektů života ve starém Egyptě. Netýkají se jen smrti, naopak nám předávají informace o tom, jak Egypťané žili," uvedl vědec. (Zdroj: www.nationalgeographic.com)

Starověké elektrárny

Existuje však také odvážná teorie, že pyramidy fungovaly jako solární elektrárny.

Když se tým ruských a německých vědců pokusil aplikovat elektromagnetické záření na zmenšený model Velké pyramidy v Gíze, s překvapením zjistil, že konstrukce díky svému tvaru zesiluje jeho intenzitu a chová se jako rezonátor. Nejvíce energie se přitom soustředí v komorách, kde odpočívají ostatky faraona a jeho manželky.

Princip koncentrace energie v pyramidách by se dal podle odborníků uplatnit i při vývoji solárních článků, které by tak fungovaly dokonce dokonaleji než ty dosud vynalezené. (Zdroj: news.sky.com)