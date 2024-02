Jasmína Maurerová 13. 2. 2024 10:31 clock 3 minuty gallery

Nezapomenutelným lamačem ženských srdcí 80. let je nepochybně Kábir Bedi, představitel piráta a válečníka Sandokana. Ženská srdce ale nelámal jen platonicky, nýbrž i v osobním životě. Je počtvrté ženatý a jeho nynější partnerce je skoro o třicet let méně. Jak se má a co dnes dělá Malajský tygr?

Indickému televiznímu a filmovému herci je čerstvých osmasedmdesát let. Ani to mu ale neubralo na charisma, kterým stále oplývá a ženy mu padají k nohám i ve stáří. To potvrzuje fakt, že po boku Kábira Bediho se nyní objevuje o 29 let mladší žena.

Její jméno je Parveen Dosanjh a je to velmi krásná žena. Má husté, černé kudrnaté vlasy a velké oči. Není divu, že se s ní Bedi rád chlubí na svém Instagramu. Poprvé se potkali v Shaftesbury Theatre v Londýně na představení. V roce 2016 si pár řekl své ano a dodnes jsou spolu.

Předtím byl Kábir Bedi třikrát ženatý, poprvé s Protimou Gauri. Manželství se ale po pěti letech rozpadlo. Zkusil to tedy podruhé, a to se Susan Humphreys. Ani tenkrát to ale nevyšlo, ačkoliv svazek trval dvakrát tak dlouhou dobu, se Susan vydržel být deset let. A i když se říká do třetice všeho dobrého, ani s Nikki Vedi mu manželství nevydrželo.

Kábir Bedi dokonce několikrát navštívil Českou republiku a vůbec s naší rodnou krajinou má spojené příjemné vzpomínky. Když byl malý, v Indii vyrůstal jistou dobu po boku českého páru. S jejich dcerou udržoval dlouhou dobu i kontakty.

Vychovávali ho Češi

„Když mi bylo sedm let, moje matka odjela do Barmy pracovat pro OSN, v té době jsem žil s českou rodinou v Indii. Teta Jana a její manžel se o mě starali. Jedny z nejlepších měsíců mého dětství jsou spojené s Čechy, pamatuji si na úžasný úsměv, laskavou péči a vřelost, kterou mi teta Jana dávala,“ řekl Bedi pro web lidovky.cz.

Rozhovor poskytl v roce 2014, kam přijel jako hlavní hvězda mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Herec byl již předtím v roce 2008 hostem v pořadu Show Jana Krause. Legendární Sandokan byl celkem v Česku na návštěvě třikrát. Jednou to bylo kvůli natáčení a posléze byl hostem festivalu bollywoodských filmů v Praze.

Kábir Bedi studoval historii, chtěl být architektem, ale nakonec se stal hercem. Jeho role malajského bojovníka Sandokana mu otevřela brány do filmového světa. Vidět jste ho letmo mohli v oblíbeném seriálu Dynastie, v bondovce Chobotnička byl pravou rukou hlavního padoucha, ve filmech Mohenjo Daro, Černý korzár a také se objevoval v seriálu Báječní a bohatí.

Jeho syn spáchal sebevraždu

Bedi přiznal, že příběh o Sandokanovi předtím vůbec neznal. Je prý ale velice podobný příběhu jeho rodičů. Jeho tatínek se za studií v Oxfordu zamiloval do anglické studentky. „Odešli spolu do Indie a společně bojovali proti britské nadvládě, oba byli vězněni,“ vyprávěl Bedi o svých rodičích.

Slavný herec z Bollywoodu to neměl v životě lehké ani s dětmi. S manželkou Protimou měl dvě děti, dceru Pooju a syna Siddhartha. Siddharth ale trpěl depresemi a schizofrenií, a když mu bylo dvacet šest let, spáchal sebevraždu. Se Susan Humphreys má ještě syna Adama.

Kabir Bedi se na obrazovkách objevil naposledy v roce 2018. V současné době se věnuje humanitárním projektům jako je Care & Share Foundation.

A jak představitel někdejšího Sandokana vypadá dnes? Svůj šarm a uhrančivý pohled rozhodně neztratil! Posuďte sami:

close info Profimedia.cz zoom_in Kabir Bedi není jen Sandokan

Zdroje: extra.cz, lidovky.cz, nadhled.info.cz