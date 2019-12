Legendární Kabir Bedi: Sandokan se plánuje inkognito vrátit do České republiky

Zatímco obyčejnému člověku prohození jména Kabir Bedi dnes nic neřekne, jeho nejslavnější alias Sandokan většinu vrátí do starých dobrých časů, kdy Malajský tygr brázdil moře a odvracel útoky kolonizátorů. Pro svou obrovskou popularitu především v Evropě se objevil i v pořadu Uvolněte se, prosím.

Syn buddhistické jeptišky a filozofa se od mala viděl pod světly reflektorů. Začínal v divadle v klasických rolích a odtud rychle pelášil do Bollywoodu, indické továrny na sny. Odtamtud získal perfektní možnost procestovat svět a zakotvit v dějištích tehdejší filmové zábavy.

Od piráta po protivníka Jamese Bonda



Největší úspěch na evropské scéně zažil jako pirát Sandokan. Šestidílná minisérie nasbíral miliony fanoušky (hlavně z řad dam, kterým se z drsného vzhledu a dlouhých loken podlamovala kolena), dočkala se filmového pokračování o rok později a ještě posledního čtyřepizodního návratu v roce 1996.

Kabir se stal ohromnou hvězdou a každý po něm toužil, a to teď nehovoříme o fanynkách. Filmová studia se o něj prala, honoráře se přebíjely a Bedi se ocitl přesně tam, kde chtěl být.



V roce 1986 se mu podařilo získat roli v třinácté bondovce s názvem Chobotnička, v níž si zahrál pravou ruku zločinného génia Kamala Khana Gobindu. V Evropě zůstal i nadále a objevil se například v britském válečném filmu Bestie, a po přestěhování do Los Angeles v několika dílech nekonečné soap-opery Báječní a Bohatí.

Třikrát a dost!



Bedi je třikrát ženatý, ale románků měl třikrát tolik. První manželkou se mu stala Protima, s ní měl dceru Pooju, bývalou herečku a uznávanou sloupkařku, a syna Siddhartha. Ten od mala trpěl schizofrenií a depresemi a v roce 1997 spáchal sebevraždu.



Než zemřela i Protima (rok po svém synovi), ukončili manželství. Nějakou dobu se stýkal se slavnou indickou herečkou Parveen Babi, ale vztah nikam nespěl. Jako druhou manželku pojal britskou módní designérku Susan Humphreys a měl s ní syna Adama, věhlasného modela.



I druhé manželství bylo okamžitě odsouzeno k záhubě, a než skončilo tisíciletí, oženil se potřetí. S Nikki Bedi byl kolem šesti let, v roce 2005 se rozvedli. Bedi se tehdy rozhodl, že Nikki byla jeho poslední manželka. ,,Tři manželské svazky bohatě stačily, asi mi to není souzeno," řekl s úsměvem. Lásky k ženám se nikdy nevzdal a ženy ho nepřestaly milovat - vždyť která by nechtěla skončit v náručí legendárního Sandokana?

Uvolněte se, prosím



Protože věděl, jak ho Evropa díky roli Tygra z Malajsie zbožňuje, rád se do ní vracel. Na letištích na něj čekaly davy fanoušků, na ulici ho poznávali, strhávali k sobě a nutili ho podepisovat trička a útržky papíru. Několik let žil v Londýně (se svou druhou manželkou) a Římě. V roce 2010 ho italský prezident pasoval na rytíře.



Nevyhnul se ani České republice. Roku 2008 si ho Jan Kraus pozval do své show Uvolněte se, prosím.



,,Sandokan je slavný v Evropě, ale i v mnoha zemích v Jižní Americe a v Africe. V anglicky mluvících zemích už tolik ne. Jestli si vzpomínáte, oni byli v Sandokanovi padouši," vysvětlil Krausovi. ,,Jsem ale nesmírně rád za úspěch, který tu Sandokan měl, otevřel mi spoustu nových dveří a příležitostí, takže když jsem se ocitl v Los Angeles, nemusel jsem tankovat auta, nemusel servírovat jako číšník a mohl jsem rovnou vstoupit do hereckých rolí," dodal.

Čechám sbohem ještě nedal



Kabir Bedi o Evropě vždycky mluvil s láskou, vždyť mu přinesla tu největší slávu, a jak sám řekl, dala mu spoustu jinak nedosažitelných možností. I přesto, se přestěhoval zpátky do Bombaje, každý rok si na menší výlet po Evropě udělá čas. Mezi jeho oblíbené destinace patří bezesporu Londýn a Řím, poslední roky začal navštěvovat i méně populární turistická místa a poznávat jejich kulturu.



Do Prahy se uvažuje vrátit, ale pravděpodobně inkognito - čeští diváci si ho i po 40 letech od premiéry Sandokana, resp. Po 20 letech od pokračování minisérie živě pamatují, jeho tvář se čas od času objeví v různých magazínech a Bedi by nerad, aby se opakovalo šílenství, které zažil v Itálii.



Když se ho Jan Kraus tehdy zeptal, zda musel před premiérou svého filmu před fanynkami utíkat po autech, Bedi ho opravil: ,,Nebylo to před premiérou, ale po autogramiádě. V obchodním domě bylo tolik lidí, že jsem musel opustit budovu, ale v tu chvíli mě opustila i ochranka, takže jsem před fanynkami opravdu musel utíkat po střechách aut."