V nablýskaném světě filmového průmyslu je důkazem talentu, píle a vytrvalosti. Dnes již sedmasedmdesátiletý bollywoodský herecký veterán je stále plný elánu. Jak vypadá Sandokan po 45 letech od natáčení?

Slavný Sandokan

Kabir Bedi se narodil 16. ledna 1946 v Bombaji. Již jako malý kluk toužil být hercem. Mezinárodní uznání Bedimu přinesl televizní seriál Sandokan, který znamenal významnou kapitolu nejen v jeho životě, ale také v jeho evropské kariéře.

Italsko-německo-francouzský Sandokan z roku 1979 režírovaný Sergio Sollimou se natáčel v Jihovýchodní Asii. Bedi si pak roli Sandokana zahrál také v pokračování Sandokan se vrací z roku 1996, kde se objevil ve všech čtyřech epizodách.

Kromě Sandokana má Bedi na svém kontě celou řadu seriálových a filmových počinů. Proslavil se například ztvárněním bondovského padoucha Gobindy ve filmu Chobotnička z roku 1983. Ten pro Bediho znamenal jedinečný zážítek, během kterého se stal součástí kultovního bondovského světa. "Hrát v bondovce je vždy velmi zvláštní zážitek," uvedl Bedi.

Bediho cesta k hollywoodské slávě se však neobešla bez problémů. V době, kdy asijští herci bojovali o uznání, musel Bedi prokázat výjimečný talent. Hollywood tehdy nepsal role pro herce, jako byl on. To ale Bediho neodradilo a nakonec se své role dočkal. Role Gobindy mu zajistila celosvětové uznání.

Ačkoli měl Bedi jako malý kluk sen stát se hercem, v pozdějším věku zatoužil být režisérem. Přesto s ním osud měl jiné plány. Jako pracovník v reklamě se přihlásil na konkurz do hry Tughlaq, který vyhrál. Hra zaznamenala monumentální úspěch v dějinách bombajského divadla.

Jak vypadá dnes

V roce 1982, pouhý rok před natáčením filmu Chobotnička, se Bedi stal členem Akademie filmového umění a věd. Byl také členem komise Screen Actors Guild, která každoročně uděluje ceny nejlepším hercům v podobě prestižních Oscarů.

Takto podmanivý byl Kabir Bedi v seriálu Sandokan:

Zdroj: Youtube

"Být jedním z hlasujících je obrovská čest, protože to není organizace, do které se můžete jen tak přihlásit, musí vás o to požádat. Hlasujeme, ale ani my nevíme, kdo vyhraje, dokud se v noci předávání Oscarů neotevře obálka," uvedl tehdy Bedi.

Bedi byl třikrát ženatý a z každého manželství si "odnesl" jednoho potomka. Bodiho dcera Pooja následovala otcovy kroky a stala se herečkou. Později přesídlila z filmového plátna na novinařinu. Hercem je i Bodiho syn Adam, který v Bollywoodu dosáhl značných úspěchů. Druhý syn Siddartha trpěl schizofrenií a spáchal sebevraždu.

Kabir je i dnes uznávaným hercem. V pokročilém věku se objevil ve dvou italských seriálech a dokončil hru pro rozhlasovou stanici v Itálii. Již mnoho let působí jako oficiální velvyslanec "kampaně Barma" ve Spojeném království, jejíž cílem je osovobození Barmy.

Ve volném čase rád čte, poslouchá kvalitní hudbu a věnuje se mystice. Jak sám uvedl, náboženství a mystika byly vždy nedílnou součástí jeho života. Jeho snaha pochopit skutečnost, která se za těmito pojmy skrývá, ho přivedla k učení Džalála Uddína Rúmího.

Dnes je Kabir Bedi stále pohledným mužem plným vitality a životního elánu. I když přirozeně zestárl a od dob Sandokana ho dělí úctyhodných 45 let, stále natáčí, cestuje a přijímá všechny nabídky s otevřenou náručí.

close info Youtube. com zoom_in Kabir Bedi dnes

www.i60.cz, www.extra.cz, www.blesk.cz