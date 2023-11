Když se Kabir Bedi narodil, jen stěží by někdo předpokládal, že se stane ikonou světové filmografie. Jak vypadá Sandokan po 45 letech od natáčení? Kabir Bedi oslavil 77 let. Poznáváte ho ještě?

Bojovník Sandokan

Kabir Bedi se narodil do sikhské rodiny v Bombaji. Jeho matka Freda byla buddhistka, zatímco otec, Baba Phyare Lal Bedi, byl uznávaným spisovatelem a filozofem. Právě to vytvořilo multikulturní základ Kabirovy budoucnosti.

Kabir započal svou hereckou kariéru v samém srdci indického filmového průmyslu, v Bollywoodu, kde mu neřekli jinak než tygr Sandokan. Důvodem byla role Sandokana ve stejnojmenném italsko-německo-francouzském seriálu z roku 1979.

Právě role Sandokana otevřela Kabirovi cestu na mezinárodní hereckou scénu.

Kabir Bedi má na svém hereckém kontě celou řadu úspěšných rolí. V roce 1976 si pod režijním vedením Sergia Sollimy zahrál v populárním dobrodružném snímku Černý korzár. Sollima později Bediho obsadil i do dalších projektů.

Bedi se objevil také ve známých televizních seriálech jako Dynastie a Báječní a bohatí, a dokonce si střihl roli bondovce s názvem Chobotnička, natočené v roce 1983. Zde si zahrál Gobindu, pravou ruku hlavního padoucha a Bondova protivníka.

Jak vypadá dnes?

Stejně jako Bediho filmová kariéra byl rozmanitý také jeho osobní život. Byl třikrát ženatý a má tři děti: Pooju, Siddartha a Adama.

Bodiho dcera Pooja následovala otcovy kroky a také byla herečkou. Nyní se věnuje novinařině. Má v plánu publikovat paměti své matky. Bodiho syn Adam se věnuje herectví v Bollywoodu a druhý syn Siddartha v mládí zemřel. Trpěl schizofrenií a spáchal sebevraždu.

Kariéra Kabira Bediho však není omezená pouze na herectví a rodinu. Bedi již mnoho let bojuje za svobodnou Barmu a působí jako oficiální velvyslanec "kampaně Barma" ve Spojeném království.

Bedi si také zahrál ve dvou italských televizních seriálech a nedávno dokončil dvě stě dílů italské rozhlasové hry pro prestižní rozhlasovou stanici v Itálii. Jeho plynulá znalost hindštiny, angličtiny a italštiny mu umožňuje přijímat nabídky z celého světa.

V roce 1978 prohlásil časopis Cosmopolitan Bediho za "nejžádoucnějšího" svobodného mládence roku. V internetovém průzkumu deníku The Times of India pak získal čtvrté místo v žebříčku století pro nejhezčí Indy.

Nebyl to však pouze Bediův krásný obličej, co mu zajistilo světovou popularitu. Byly to především jeho charisma a půvab, jež ho navždy vepsaly do srdcí diváků a divaček celého světa.

close info Youtube. com zoom_in Kabir Bedi dnes

I dnes, dlouhých 45 let od natočení Sandokana, je Kabir Bedi stále aktivním staříkem. Na svůj věk ale vůbec nevypadá. Žije střídavě v Londýně, Římě a Bombaji, a stále ho živí herectví.

