Kaddáfího Amazonky: Krasavice z osobní gardy diktátora podstupovaly krutý rituál

Muammar Kaddáfí

Foto: Shutterstock.com

Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí poutal pozornost nejen svým bizarním oděvem, ale také půvabnou ochrankou složenou z mladých atraktivních žen. Oblečené do uniforem, s upravenými vlasy, nalakovanými nehty a silnou vrstvou rtěnky měly pramálo společného s tradičně prezentovanými muslimkami. Západ je přezdíval Amazonky, v severní Arice se jim říkalo Haris al-Has - osobní strážkyně.

Ženy z Kaddáfího gardy měly plnit tři základní úkoly: podporovat mužskou armádu, účastnit se oficiálních akcí a bojovat, pokud si to situace vyžádala. Ačkoli se mohlo zdát, že diktátorovi sloužily spíš na ozdobu, ve skutečnosti byly připraveny bleskově zasáhnout, kdyby se něco semlelo. Důkazem byl incident z roku 1998, kdy tři dívky kryly Kaddáfího vlastním tělem před sprškou kulek ze zbraní atentátníků. Jedna z nich při útoku zemřela, další dvě svá zranění přežily.

Základní kritérium výběru? Vizáž jako modelka

Dívky přijímané do elitní gardy musely splňovat zvláštní požadavky. "Musela jste být vysoká, krásná a mít dlouhé vlasy. Já jsem nikdy do nejužšího okruhu vybrána nebyla," uvedla posmutněle Jamila Califa al-Arun, která bojovala do poslední chvíle na straně Kaddáfího věrných jako velitelka 77. brigády. "Byl to dobrý a vznešený muž a jsem hrdá na to, že jsem mu mohla sloužit. Milovala jsem ho. Byla to moje povinnost." (Zdroj: theguardian.com)

Muammar Kaddáfí s osobní gardouZdroj: Profimedia.CZ

Jamila patřila k libyjským ženám, které se přihlásily do armády dobrovolně. Šlo o jednu z mála možností, jak se vymanit ze sevření tradiční společnosti, která dívku co nejdříve provdala a postavila do role nesvéprávné osoby plně podřízené svému manželovi. V uniformě mohla být mladá žena sama sebou, vybudovat si kariéru a získávat ocenění, jakých se dostávalo mužským kolegům. Jenže zdaleka ne všechny dívky odešly z domovů bojovat za vůdce z vlastní vůle.

Místo čestného postavení je čekalo peklo

Jedna z nich vypověděla, že byla k vojenské službě přinucena vydíráním. Policie zatkla jejího bratra za údajné pašování drog a pohrozila jí, že zavře do vězení i ji, pokud se nepřidá k vůdcově gardě. Další dívku odvedl násilím sám velitel jednotky od její nemocné matky. Ihned po příchodu na základnu ji znásilnil a pak ji předal dvěma dalším důstojníkům, aby si "také užili".

"Příběhy těchto dívek mají velmi podobný scénář. Nejprve je znásilnil velitel nebo sám Kaddáfí a potom byly předány jako neživé objekty diktátorovým synům nebo dalším hodnostářům. Některé ženy uvedly, že se na nich vystřídalo až dvacet mužů za jednu noc," uvedl libyjský psycholog Seham Sergewa, který po převratu v roce 2011 Amazonky zpovídal. (Zdroj: www.washingtonpost.com)

Paradoxně přitom všechny dívky z elitní gardy byly nuceny přísahat, že si po celou dobu služby zachovají panenství. Sám Kaddáfí se rád chlubil zahraničním partnerům, že ho střeží "panny". V jeho očích se zřejmě dívka pořád počítala jako panna, pokud byla o věneček připravena nedobrovolně…