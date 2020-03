Kaddáfího Amazonky: Krásné dlouhovlasé panny. Ochranka diktátora zažívala peklo

Lybijský diktátor Muammar Kaddáfí (1942-2011) proslul různými výstřednostmi, ať už šlo o směšně okázalý styl oblékání nebo bydlení v neprůstřelném beduínském stanu, který si vozil i na zahraniční cesty. Způsobem své prezentace vždycky musel za každou cenu upoutat pozornost. Speciální vychytávkou pak byla osobní ochranka složená výhradně z mladých žen.

Kaddáfího osobní gardou prošlo od 80. let několik stovek dívek, které byly speciálně vycvičeny k boji a ochraně vůdce. Americký tisk je posměšně nazýval Amazonkami, jejich úděl přitom veselý vůbec nebyl.

Zatímco některé dívky se do gardy hlásily dobrovolně, jiné se rekrutovaly z řad studentek, jež Kaddáfího lidé unášeli přímo ze středoškolských lavic. Pro všechny členky diktátorovy ochranky platila podmínka, že sem musí vstoupit coby neposkvrněné panny. "Děvčata musela být vysoká, krásná a mít dlouhé vlasy," vysvětlila jedna z bývalých Amazonek Nisrine Gheriyanih.

V době pádu Kaddáfího režimu jí bylo pouhých 19 let. Do dvoupatrového hangáru v centru Tripole, který garda využívala jako základnu, se po čase vrátila, aby místo ukázala zahraničním novinářům. Kaddáfí a další vysocí činitelé podle ní za Amazonkami často chodili a odváděli je do malé místnosti v suterénu, kde je znásilňovali.

"Jakmile nás vzali za ruku a vedli chodbou dolů, věděly jsme, co bude následovat," uvedla Nisrine, kterou znásilnil bývalý velitel vnitřní bezpečnosti Mansour Dhao.

Neméně traumatické chvíle dívky prožívaly, když musely být přítomny popravám Kaddáfího oponentů. Nisrine byla dokonce přinucena jednu popravu vlastnoručně vykonat.

"Přikázali mi, abych zastřelila tři rebely. Kdybych to neudělala, zabil by je někdo jiný, a já bych zemřela s nimi," popsala hrůznou zkušenost Nisrine.

Jiná dívka, která si přála zůstat v anonymitě, zase popsala, jak stráže jedno ráno nahnaly Amazonky do haly, kde se konala poprava 17 mladých studentů: "Nesměly jsme křičet. Nutili nás, abychom se smály a povzbuzovaly katy, jako bychom si tu popravu užívaly. Uvnitř jsem plakala. Všechny je zastřelili, jednoho po druhém."

V tradičním arabském světě, kde je úloha ženy často ohraničena péčí o domácnost, byla ženská ochranka naprostou raritou. Pozornost vzbuzovala tím spíše, že Kaddáfí svým osobním strážkyním nařizoval nosit výrazný make-up a lakovat si nehty. Některé dívky proto přijaly své postavení s hrdostí a opravdu byly připraveny položit za diktátora život.