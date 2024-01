Vůdce Libye al-Kaddáfí seděl ve žlutém křesle. Tisková konference byla již u konce, když k němu přišly tři krásné studentky. Postavily se za diktátora, nechaly se uchopit za ruce a všichni se vyfotili. Jakmile se otočily k odchodu, jedna z nich ucítila na rameni ruku. V tu chvíli se jí změnil život.

Tímto jednoduchým gestem dal důstojník svým vojákům najevo, že si vybral další členku do své speciální skupiny osobních strážkyň. Většinou se rekrutovaly ze studentek středních škol. Netušily, co je čeká. Nikdo se dívky neptal, zda po této kariéře touží. O pár dní později byla unesena a podrobena lékařské prohlídce – s cílem zjistit, zda je panna. V případě, že bylo vše v pořádku, začal její výcvik.

Ten zahrnoval nejen trénink v boji, ale také sledování pornografie či školení vizážistiky. Revoluční jeptišky nebo také Amazonská garda, jak se Kaddáfího bodyguardkám říkalo, musely mít dlouhé vlasy, nosit vysoké podpatky, výrazně se líčit, lakovat si nehty a být po vůli samotnému vůdci nebo jeho politikům.

Kaddáfího Amazonky

„Když přišli a vzali vás za ruku, věděli jste, co přijde,” vzpomíná jedna z Amazonek Nisrine Gheriyanih, kterou znásilnil bývalý velitel vnitřní bezpečnosti Mansour Dhao. Její kolegyně byla dokonce zneužita samotným diktátorem. „Nejdříve jí bylo řečeno, že musí vstoupit do jednotky, jinak její bratr stráví zbytek života ve vězení. Poté byla odvedena do soukromých pokojů plukovníka, kde ho našla v pyžamu,” říká psycholožka Seham Sergewov.

Zdroj: Youtube

Ženy nebyly jen osobními konkubínami vysoce postavených důstojníků, ale byly přinuceny provádět popravy nebo jim přihlížet. „Nutili nás, abychom se hlasitě smály a katy povzbuzovaly. Mě následně řekli, abych rebely zastřelila. Odmítla jsem. Někdo za mnou ale zašeptal, že buď zemřou oni, nebo já. Odvrátila jsem proto hlavu a stiskla spoušť,” přiznala se Nisrine.

Avšak některé z Amazonek do 77. brigády vstoupily dobrovolně. „Bojovala jsem za něj a jsem na to hrdá. Dal mi čest,” uvedla Jamila Calipha al-Arun, která si prý užívala, že mohla vystoupit ze zažitých kulturních zvyklostí arabského světa, kde ženy nemají ve společnosti žádná práva.

Revoluční jeptišky

Skupina vznikla na počátku 80. let a prošlo jí kolem 400 dívek. Odborníci tvrdí, že Kaddáfího bodyguardky byly součástí jeho excentrického vystupování. Zároveň počítal, že arabský atentátník by měl potíže střílet na ženy, chránící jej vlastním tělem.

Zdroj: Youtube

20. října 2011 byl ale Muammar Kaddáfí dopaden skupinou povstalců, lynčován a poté zastřelen. Většina členek jeho gardy byla zajata. Následně jim byla poskytnuta psychologická péče, aby překonaly traumata, jež zažily. Poté byly poslány ke svým rodinám.

Zdroje: www.timesofmalta.com, www.theguardian.com, www.en.wikipedia.org