Diktátor Kaddáfí, fotbalový fanoušek: Nefandíš klubu mého syna, budeš popraven!

O tom, do jakých absurdností může zajít diktátorský režim, svědčí těžko pochopitelný případ z Libye, který se udál v roce 2000 za vlády Muammara Kaddáfího. Slavný fotbalový klub Al-Ahlí byl rozpuštěn jen proto, že jeho hráči málem porazili tým, ve kterém hrál Kaddáfího syn Saadí.

Saadí Kaddáfí nebyl úplně neschopný fotbalista, nicméně do národního týmu se dostal jen díky svému příjmení. Léta hrál v prvoligovém klubu Tripoli, jenž se držel na výsluní až do roku 2000, kdy mu hrozilo, že sestoupí do ligy druhé. Během rozhodujícího zápasu s týmem Al-Ahlí si nešlo nevšimnout, že se rozhodčí nechovají sportovně. Proti soupeřům Kaddáfího Tripoli nařídili hned dvě nespravedlivé penalty.

Rozčilení hráči začali stávkovat a odcházeli ze hřiště, ochranka je ale zatlačila zpátky a donutila je zápas dohrát - tedy přesněji řečeno, prohrát. Stovky fanoušků se vrhly na protest do ulic, došlo i na pálení Kaddáfího fotografií. Policie zakročila drsně: demonstranti byli masově pozatýkáni a odsouzeni k trestům odnětí svobody od 3 do 10 let. Tři zatčené nechal diktátor pro výstrahu popravit.

S klubem Al-Ahlí však tímto ještě neskoncoval. Prvního září, na výročí libyjské revoluce a v době muslimských modliteb, vjely na hřiště klubu buldozery a všechno srovnaly se zemí, včetně přidružených kancelářských budov.

"Pořád nechápeme, proč nám to Kaddáfí udělal," řekl současný kapitán Al-Ahlí Moataz Ben Amer. "Fotbal mladé lidi odpoutává od vážných politických otázek, sport je především o zábavě. Ale to Kaddáfímu nedocházelo."

Kariéra mladého Saadího mezitím kvetla. Jeho otec využil svých konexí v Itálii a domluvil mu místo v prestižním týmu Perugia. Bohužel, Saadí si v Perugii ještě ani nekopl, a už mu vyšel pozitivní test na doping. Na nějakou dobu dostal zákaz hraní, po němž se konečně dočkal vytoužené chvíle: v italské lize běhal po hřišti celých 15 minut jako náhradník.

Po otcově smrti Saadí uprchl do Nigeru, který ho na jaře roku 2014 vydal zpět Libyii. Bývalý fotbalista čelil obvinění z několika vražd, po čtyřech letech byl však propuštěn pro nedostatek důkazů.