Příběh Kaddáfího směšné, nešťastné lásky: Vzplál k ministryni zahraničí USA

Muammar Kaddáfí

Neomezená moc a bezedné konto umožňovaly Kaddáfímu zmocnit se jakékoli libyjské ženy - ať po dobrém, či násilím. Za hranicemi už to tak hladce nešlo. Americká ministryně zahraničí Condoleezza Rice zůstala diktátorovou platonickou láskou. Věděl, že ji nikdy nemůže získat. A snad právě proto byl její osobou zcela posedlý.

Když byl Muammar Kaddáfí v říjnu roku 2011 zabit libyjskými revolucionáři, v jeho paláci se našla sbírka fotografií zachycujících Condoleezzu Rice při jejích projevech a mezinárodních setkáních. Reportéři arabské televize Al Jazeera se hned rozvzpomněli, že se jim diktátor v roce 2007 svěřil: "Líza, Líza, Líza… jsem do ní zamilovaný. Obdivuji ji a jsem na ni hrdý, protože je černou ženou afrického původu." Nakonec se rozhodla promluvit i sama Condoleeza a Kaddáfímu věnovala prostor v jedné ze svých vzpomínkových knih.

Ptal se po své "černé princezně"

Spojené státy se s Libyjí v době diktatury podporující terorismus zrovna nekamarádily, nicméně v novém miléniu začaly ledy pozvolna tát a roku 2008 se americká ministryně zahraničí vydala Kaddáfího osobně navštívit. "Věděla jsem, že ho určitým způsobem fascinuji. Už dlouho se ptal delegací, kdy ho přijede navštívit jeho 'černá princezna'. Trochu mě to děsilo," přiznala Condoleezza. "Snažila jsem se udržet konverzaci na formální úrovni, odvést svoji diplomatickou práci a rychle se odtamtud zase vypakovat."

Nebylo to tak jednoduché. Kaddáfí ministryni přesvědčil, aby s ním povečeřela v soukromé jídelně. Po večeři ji překvapil projekcí videonahrávky složené z jejích fotografií. "Šlo o poměrně nevinnou sbírku fotek, kde jsem pózovala se světovými lídry; s prezidentem Bushem, Vladimirem Putinem a dalšími. Nahrávku doprovázela píseň nazvaná Černá růže v Bílém domě, kterou prý pro mě složil nějaký libyjský skladatel. Bylo to divné, ale aspoň to nebylo úplně vulgární," vzpomínala Condoleezza, která si po skončení oficiální návštěvy upřímně oddychla.

Dary za čtyři miliony

Z Libye si odvezla vzácné dary. Diktátor jí věnoval například loutnu, diamantový prsten a přívěšek ozdobený vlastním portrétem. Ačkoli se očekávalo, že na své tajné lásce nebude šetřit, celková hodnota darů se zdála být přecijen poněkud přemrštěná - dosahovala výše přes 200 tisíc dolarů (přes 4,3 miliony Kč). Condoleezza si přitom dárky nemohla nechat pro sebe, protože americkým představitelům zákon nařizuje veškeré pozornosti od zahraničních vlád odevzdávat státu. Není jisté, zda si byl Kaddáfí této skutečnosti vědom.

V každém případě se snažil na americkou ministryni učinit ten nejlepší dojem. Moc se mu to nepodařilo, Condoleezzu svými lichotkami spíš uváděl do rozpaků. K objevení alba s jejími fotografiemi se vyjádřila stručně: "Nemusím ty fotky vidět. Jeho chování bylo natolik bizarní a strašidelné, že mě to vůbec nepřekvapuje."

