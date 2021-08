Harém Muammara Kaddáfího: Zvrhlé choutky diktátora vycházejí najevo až nyní

Muammar Kaddáfí

Když se v září roku 1969 plukovník Muammmar Kaddáfí postavil do čela Libye, dostalo se mu do rukou i veškeré ropné bohatství, které bylo v zemi deset let předtím objeveno. Brzy se ukázalo, že kdo má ropu, získá si i vlivné zahraniční partnery, přestože působí dojmem, jako by ho velbloud právě vytáhl z beduínského stanu. Bohatství se jen hrnulo. A s ním i ženy.