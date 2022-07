Vrchol obří hory skrývá záhadnou pyramidu. Nic o ní nevíme, nedá se k ní dostat

Elena Velímská

Záhadná a magická, opředená legendami a tajemstvími, to je hora Kailás ve tvaru pyramidy. Pradávné posvátné místo buddhistů, hinduistů, džinhistů a jiných starých náboženství. Zatím ji nikdo nezdolal. Mnozí, kteří se o to pokusili, zaplatili životem.

Jedna hora, mnoho jmen

Sněhem pokrytá hora Kailás se tyčí do výšky 6 718 metrů ve stejnojmenném pohoří, které je součástí horského pásma Transhimálaj v Tibetské autonomní oblasti v Číně. Kailás znamená v sanskrtu křišťál. Buddhisté jí říkají Meru, v tibetštině má název Kang Rinpočhe – drahocenný sněhový klenot. Další z mnoha názvů je Sumeri, Hemadru, Parvata, Kang Tisé, Rajatadri… U úpatí hory leží dvě posvátná jezera. Mánsarovár má tvar slunce a je to jedno z nejvýše položených sladkovodních jezer na světě. Má pozitivní energii a je ztělesněním světla. Každoročně sem přicházejí poutníci, kteří věří, že je jeho voda zbaví hříchů, neduhů a vyléčí nemoci. Rákšastál ve tvaru půlměsíce je ďábelské, má slanou vodu, je symbolem tmy a negativní energie. V okolí hory pramení čtyři řeky Brahmaputra, Indus, Sutlej a Karnali.

Uctívané sídlo bohů

Pro mnoho věřících představuje hora střed světa a schody do nebe, místo, kde se setkává nebe se zemí. Hinduisté věří, že zde medituje jeden z jejich dvou nejuctívanějších bohů Šiva a jeho manželka Párvátí. Pro tibetské hinduisty to je místo kosmologie. V džinismu se praví, že se zde zakladatel náboženství dosáhnul duchovního probuzení, dle náboženství bon tam z nebes sestoupil jeho zakladatel. Někteří vědci tvrdí, že je osou rotace nebeské sféry.

Dobýt posvátnou horu?

V jednom ze starověkých textů se píše, že žádný smrtelník nesmí na horu zahalenou hustými stříbrnými mraky vstoupit, aby nenarušil božství. Každý, kdo se o to pokusí, bude usmrcen. Přesto to mnoho horolezců risklo. Dosud žádný neuspěl. Buď to vzdali, ztratili se nebo přišli o život. Možná je to drsným počasím, možná záludnými stezkami této hory. Nebo je to jedno z jejích posvátných tajemství? Jediný, kdo dle písemných záznamů na horu vystoupil, byl v 11. století mnich Milarepa, jehož jméno vešlo do historie. Třeba je Kailás skutečně nějak propojena s vesmírem. Ruští badatelé, kteří vstoupili do zakázaného území, prý během jednoho roku zestárli o pár desítek let a do jednoho roku zemřeli sešlostí. A dnešním návštěvníkům, kteří okolí hory navštíví, neskutečně rychle vyrostou vlasy a nehty během pár hodin.

Pyramida

Neobvyklý tvar hory Kailás je po staletí pro vědce hádankou. Jak někteří ruští, tak američtí badatelé se domnívají, že hora není přírodního původu. Je příliš souměrná na to, aby ji stvořila příroda. Nápadně se podobá egyptským pyramidám. Každé úbočí směřuje k jedné ze čtyř světových stran. Údajně tak vyzařuje svou pozitivní energii do celého světa. Jsou i teorie, že je hora uvnitř dutá a skrývá mnoho vzácných památek. Říká se, že je propojením neobvyklých světových monumentů a míst, kde jsou pozorovány paranormální jevy, a že horu vytvořila neznámá vyspělá civilizace. Je-li to pravda, pak by to byla největší pyramida světa. Kailás si nadále svá tajemství uchovává a bůh Šiva brání lidským duším, aby do tajemství hory pronikly. Kailás, ať ji stvořila příroda jako neobvyklý geologický útvar nebo záhadná civilizace, má nesmírný náboženský význam a hodnotu. Výstup na ni čínské úřady zakázaly.

