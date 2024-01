Vynikající herec a bouřlivák, kterého kromě filmového plátna a celé řady divadelních rolí proslavila jeho nemalá láska k alkoholu. Kvůli němu Kaiser prožil poměrně divoké období plné excesů. Dokonce skočil na záda policistovi.

Herec plný talentu

Oldřich Kaiser se narodil 16. května 1955 v Liberci. Už jako malý navštěvoval dramatický kroužek. Nikoho tedy nepřekvapilo, že se přihlásil na brněnskou konzervatoř, po jejímž dostudování pokračoval na pražské DAMU.

Již během studia na pražské DAMU začal působit v Divadle na Vinohradech. Krátce po absolvovoání DAMU v roce 1978 se stal stálým členem divadla Ypsilon. Právě v Ypsilonu se potkal se svým hereckým kolegou Jiřím Lábusem.

Významným zlomem jeho kariéry byl rok 1993, kdy dostal angažmá v Národním divadle v Praze, kde působil až do roku 1999. Kaiser však nebyl jen úspěšným a talentovaným divadelníkem. Dařilo se mu v televizi, filmu i rozhlase.

Za svou kariéru ztvárnil celou řadu velkých a krásných rolí. V divadle to byly například role Romea v Shakespearově hře Romeo a Julie, byl součástí her jako Hráči od N. V. Gogola nebo Byl to pták! od Epharima Kishona.

Mezi jeho nejúspěšnější filmy patří Láska, Setkání v červenci, Putování Jana Amose, Komediant, Velká filmová loupež, Já nejsem já, Tmavomodrý svět, Žralok v hlavě, Obsluhoval jsem anglického krále a další.

Strašák jménem alkohol

Do podvědomí diváků se Kaiser zapsal především díky spolupráci s Jiřím Lábusem. Duo se svérázným humorem obohatilo mnoho televizních pořadů jako Možná přijde i kouzelník, Ruská ruleta nebo Zeměkoule.

Těžký život tělocvikáře:

Zdroj: Youtube

Oldřich Kaiser je jistě jedním z našich nejtalentovanějších herců. Sám režisér Jiří Menzel o něm řekl: „Olda je jeden z nejlepších herců své doby, který bez problémů zahrál vše, co se po něm chtělo.“

Jak už to však bývá, i sláva a úspěch si často berou svou daň. Ta v podobě Oldřicha Kaisera byla plná bujarého života a alkoholu, kterému Oldřich propadl a mnoho let bojoval se závislostí. Díky tomu přišel o mnoho angažmá v divadlech a hereckých příležitostí.

Prvním divadlem, které se s Kaiserem rozloučilo právě kvůli alkoholovým excesům, bylo Divadlo na Vinohradech. Tam jednou herec v alkoholovém opojení zrušil ubytování pro celý soubor na jednom zájezdovém představení a tím si podepsal svůj ortel.

Následovalo divadlo Ypsilon, kde Kaiser několikrát dostal varování. Přes snahu závislost zamaskovat, jej nakonec sám ředitel divadla Jan Schmid vyhodil. Stejný osud čekal herce také v Národím divadle, kde Kaiser několikrát zmeškal zkoušky i představení.

Své si s ním zažil i klub Divadla Na zábradlí. Herec z nočního klubu dlouho po zavírací době odmítal i přes naléhání policistů odejít. Situace se vyhrotila natolik, že jednomu z policistů Kaiser skočil na záda a předvedl své slavné klíště. „Policisté museli použít hmatů a chvatů,“ uvedla tehdy pražská policejní mluvčí, aby herce posilněného alkoholem zpacifikovali. Jakkoliv by to mohla být vtipná historka, herci po vystřízlivění rozhodně do smíchu nebylo. Potíže s alkoholem nabraly na intenzitě a Kaiser se je rozhodl řešit. Dnes už má naštěstí nejbouřlivější léta za sebou.

Zdroje: www.novinky.cz, www.ahaonline.cz, t.tyden.cz