Jiří Kájínek je snad nejslavnější kriminálník české historie. Na sociálních sítích má přes 95 tisíc sledovatelů. Natáčí videa, reklamy a recenze. Jeho status influencera ho však prý neživí. „Mám dlouholeté úspory,” říká.

Jak se mu je podařilo našetřit, je ale záhadou. Většinu svého aktivního života totiž strávil za mřížemi. Poprvé byl zatčen ve svých jednadvaceti letech za vloupání do chat. V roce 1985 byl odsouzen za bytové krádeže, útok na veřejné činitele a nedovolené ozbrojování. Když byl za pět let propuštěn, ještě týž rok byl opět zadržen. Tentokrát na 11 let za loupežné přepadení policistů.

Jiří Kájínek

Psal se 18. leden 1993, kdy byl Jiřímu Kájínkovi na doporučení vězeňské komise po dobu tří dnů přerušen výkon trestu. Proč, je stále záhadou. Recidivista toho využil a za mříže se už nevrátil. Během čtyřměsíčního skrývání měl být osloven podnikatelem Antonínem Vlasákem, který si ho najal k zastrašení kolegy Štefana Jandy. Kájínek splnil objednávku „nad rámec dohody“. Dva muže zabil a jednoho postřelil.

K tomu dospěl Krajský soud v Plzni dne 23. června 1993. Vrah byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. Milovníku přírody se ale mezi čtyřmi stěnami nelíbilo. Využil každou příležitost, aby se mohl nadechnout čerstvého vzduchu a zaběhat si. Už o rok později tak utíkal z vazební věznice v Českých Budějovicích. Do té doby, než mu kolemjdoucí podkopl nohy.

O necelé dva roky později zatoužil po výhledu do krajiny. Z trestnice ve Valdicích uprchl na střechu jednopatrového přístavku. Strávil zde dvacet minut. Poté byl opět převezen do cely. 29. října 2000 se mu podařilo zmást dozorce naší nejstřeženější káznice v Mírově. Na svobodě byl více než měsíc. Poté byl zadržen Útvarem rychlého nasazení.

Influencer Kájínek

O tom, zda Jiří Kájínek dvojnásobnou vraždu spáchal či nikoli, se dodnes spekuluje. V průběhu let se objevily důkazy, jež napovídají, že do akce mohla být zapojena policie a české podsvětí. Otázky k případu navíc podporuje fakt, že se odsouzený k útoku nepřiznal. A to ani na svobodě, kterou získal 23. května 2017, díky milosti prezidenta Miloše Zemana.

Od té doby je Jiří Kájínek českou celebritou. Jeho jméno se skloňuje v televizních pořadech, filmech, knihách i počítačových hrách. Natočil několik reklamních videí, stal se tváří billboardové kampaně a inzerátů. Nabídky si však vybírá. Jeho omilostnění mělo jednu podmínku. Během sedmi let se nesmí dopustit žádného trestného činu.

Zdroj: Youtube

„Žiju spokojeným životem. Chodím hrát poker, chytat ryby, na střelnici nebo venčit psa,” řekl v rozhovoru pro Plus7dní. Zároveň je také aktivní na sociálních sítích, kde odhaluje své soukromí nebo se vyjadřuje k aktuálním tématům ze světa justice. Úspěšné příspěvky, pod nimiž jeho fanoušci nešetří slovy chvály, ho prý ale neživí. „Prakticky nedělám nic, ale od partnerky se vydržovat nenechám, mám dlouholeté úspory.”

Zdroje: www.idnes.cz, www.cs.wikipedia.org, www.zpravy.aktualne.cz