Obří kříže v poušti: Záhadné obrazce v Arizoně mají unikátní vysvětlení

Kalibrační značka v Arizoně

Foto: By Marine 69-71 / CREATIVE COMMONS / CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Z perspektivy letadla či satelitu je možné zachytit jevy a objekty, kterých bychom si jinak možná ani nepovšimli: kruhy v obilí, obrazce vyryté do zemského povrchu dávnými kulturami, dosud neobjevené shluky dolmenů nebo třeba maltézské kříže v arizonské poušti. Právě záhadu křížů se ale na rozdíl jiných podařilo rozluštit.

Podivné kříže mají rozměry 18x18 metrů a v arizonské poušti se jich nachází asi 250, ale přesto nejsou zaznamenány na žádné mapě a nekonají se k nim archeologické výpravy. Zvídaví jedinci, amatérští záhadologové i vědci o nich začali diskutovat počátkem nového milénia, kdy byl jeden z křížů vyfotografován z letadla. Na základě leteckého snímku se spekulovalo o orientačních značkách pro přistávání mimozemšťanů, tajném vládním programu, odkazu dávné vyspělé civilizace i záhadném náboženském kultu. Jde v podstatě o možnosti, které se přetřásají u každé záhady. V tomto případě však jedna z nich byla pravdivá. Uhádnete, která to byla?

Kdybyste si udělali výlet do Arizony a podívali se na některý z křížů zblízka, rovnou byste mohli vyloučit teorii o dávné civilizaci. Kříže jsou totiž betonové a centrální desky nesou armádní pečeť. Je tedy nasnadě, že podivné obrazce byly zhotoveny v moderní době a měly něco společného s americkou armádou. A pokud necháme stranou úvahu, že Američané signalizují vhodné místo pro přistání spojencům z jiné planety, zbývá nám jen hypotéza o utajeném vládním programu.

Voda na mlýn konspirátorů

Zmíněný program už dnes tajný není, takže není problém zjistit, o co šlo. Na konci 50. let Sověti vypustili do vesmíru první umělou družici a Američané s nimi potřebovali srovnat krok. Bylo zřejmé, že satelity představují nejen hrdou ukázku lidského pokroku, ale také zcela nový (a velice efektivní) způsob špionáže. Vesmírný projekt Corona předpokládal pořizování snímků sovětského území, které měly být následně shozeny v kapsli do armádních letounů. Z dnešního pohledu zní takový plán poněkud krkolomně, nicméně lepší technika zatím k dispozici nebyla.

Neexistovaly ani satelity GPS, které by vyřešily navigaci. Družice se proto orientovaly podle souhvězdí. Dalším problémem bylo přesné zaměření na cíle a kalibrace. S tím měly pomoci zvláštní betonové značky.

Betonová kalibrační značka zblízkaZdroj: Profimedia.CZ

Sloužily jen chvíli

Někdy v polovině 60. let vláda skoupila pozemky v arizonské poušti pod záminkou plánování administrativní výstavby. Místo nových kanceláří se však na 267 úsecích objevily jen velké betonové kříže, které umožnily kalibraci amerických špionážních satelitů. Nutno dodat, že program Corona byl nakonec velmi úspěšný. Na satelitních snímcích bylo možné rozeznat i objekty o velikosti pouhého metru.

Digitální technologie však šla rychle kupředu a systém s kapslemi záhy zastaral. Už na přelomu 70. a 80. let kalibrační značky ztratily smysl a arizonské pozemky se opět nabídly soukromým kupcům. Některé z křížů tak už byly odstraněny a ty, které zbyly, jsou dnes už jen tichým mementem studené války.

Detaily kalibračních křížů si můžete prohlédnout ve videu:

