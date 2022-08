Český vědec se spustil do australské Hory smrti. Vyřešil záhadu ztracených lidí

Černá hora nebo Hora smrti v Queenslandu

Foto: electra / Shutterstock

Češi opět prokázali odvahu, když se novodobý český badatel Ivan Mackerle vydal se svým týmem do takzvané Hory smrti. Černá hora, v domorodém jazyce Kalcajagga neboli Hora smrti je přes 300 metrů vysoká hora v severním Queenslandu. Je tvořena obrovskou hromadou tmavých balvanů. Je dlouhá přes tři kilometry a je součástí pohoří Black Trevethen Range. V domorodcích - a nejen v nich - vzbuzuje hrůzu. Proč?

Tajemná čedičová hora, která vystupuje z eukalyptových lesů, je opředena nejen nešťastnými příběhy, ale i tajemnou energií, kvůli níž se jí vyhýbají nejen domorodci, ale i ptáci a další zvířata. Kolem hory mizí lidé. Hora smrti je prostoupena hlubokými propastmi a před lety zde zmizeli tři muži i s koňmi, po nich dva mladíci, kteří po nich pátrali a další dva stopaři. A mnoho dalších, lidí i zvířat. Hoře se dokonce vyhýbají i piloti, kteří tvrdí, že jsou zde zvláštní turbulence a magnetické jevy. Trochu moc záhad najednou nemyslíte?

Černá hora nebo Hora smrti v QueenslanduZdroj: Anni Mac / Shutterstock

Záhadná zmizení

Podle domorodé víry vznikla hora díky lidskému snu, kdy jakýsi z poloviny šaman, z poloviny chameleon dostal chuť na lidské maso. Poté, co snědl mladého náčelníka, uprchl z vesnice a občas si jen tak spořádal dalšího člověka. Měl schopnost měnit podobu, jednou byl kozorožec, jiny had, ale jednou ho zasáhl blesk. Protože však byl kozorožec, po zásahu blesku vybuchl a zůstala po něm hora ohořelého kamení. Tak praví jedna z legend. Druhá zase říká, že se dva bratři hádali o dívku a chtěli se zabít. Z hory pak na sebe kouleli černé kameny, z nichž postupně vznikla hora.

Domorodci tvrdí, že zde straší i duch domorodců, jež byli zavražděni evropskými osadníky. Proto se mstí všem bílým lidem, kteří zde občas zmizí.

První zmizel dopravce jménem Grayner, i s koněm. Psal se rok 1877. Za 13 let po něm pak zmizel konstábl Ryan, který sledoval hledaného muže, po něm hledač zlata Renn. Ztratil se také Harry Owens, majitel stanice z Oakley Creeku, i jeho partner George Hawkins, který se jej vydal hledat. Poté zmizel i jeden ze dvou stopařů, kteří se pokoušeli přijít záhadě na kloub.

Kdo z jeskyně vyšel, nebyl schopen slova.

Co jeskyně skrývá?

Hrůze jeskyně se pokoušel přijít na kloub i jeden ozbrojený křovák. Také toho potkala v jeskyni nehoda a ve tmě se pět hodin plazil ve strašném zápachu, než se dostal zpět. I on hovořil o tom, jak nesvůj se v jeskyni cítil a jaké pocity měl. Všude byl odporný zápach a z útrob země slyšel sténání. Obklopen netopýry začal i on, zkušený lovec, panikařit. Mnohokrát se zranil o neviditelné kameny. Narážel na propasti a potkala ho závrať. Myslel si, že v jeskyni zůstane, když spatřil proužek světla a podařilo se mu dostat se zpět na povrch. Pak zjistil, že jeho boj o život trval pět hodin.

Samozřejmě, že o jeskyni se zajímají i stoupenci mimozemšťanů. Podle nich jde zde přítomna mimozemská aktivita. Tvrdí, že Kalkajaka byla vybudována uměle a je zříceninou dávné zaniklé civilizace staré mnoho tisíc let. Navíc zde v roce 1872 našla expedice v nedaleké řece 55 tun zlata, jež je rovněž připisováno mimozemšťanům. Ti chtěli poklad schovat, aby zlato zakryli a zahladili po sobě stopy.

Vědecké expedice

Tajemnou Horu smrti navštívili ale i četní vědci. Geolog, docent P. J. Stephenson si po návštěvě tohoto místa zapsal, že hora se skládá z obrovských žulových balvanů pokrytých černým lišejníkem. Tento lišejník je podle něj zajímavý, ale podobných hor je v oblasti více a většinou vznikly rychlou erozí "kosterního" půdního profilu.

To by vysvětlovalo původ hory, ale kde jsou ztracení lidé? Právě toto má na paměti každá výprava, která se na místo za účelem zkoumání vydá.

Dalším z odvážných byl i český badatel Ivan Mackerle a jeho tým.

Na další záhady Hory smrti v Queenslandu se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Hora smrti pod hledáčkem Čechů

I Ivan Mackerle tvrdí, že vnitřek hory je skutečnou záhadou: „Najít vstupní port bylo jednoduché. Celé místo oplývalo temnými propastmi. Některé chodby nebyly delší než pár metrů, jiné pokračovaly dál do neproniknutelné tmy. Brzy bylo jasné, že zjistit, které z nich vedou do nitra hory, zabere měsíce. Nezbývalo nám nic jiného než riskovat, hodit lano a slézt jedním z větších otvorů. To jsme také udělali. Uvnitř jsme našli prostornou komoru s chodbami rozbíhajícími se do všech stran. Rozhodli jsme se vydat tou nejširší, která vedla šikmo dolů,“ tvrdí badatel. Ten dále popsal, že uvnitř hory se nachází tajemný labyrint chodeb, které někdy vyžadují se jimi jen plížit. I zkušení badatelé ztráceli orientační smysl a tvrdí, jak jednoduché bylo zabloudit. Proto použili horolezecké lano pro vyznačení cesty a putovali po nestabilní kamenné „podlaze“, která však v jednom místě skončila propastí obklopenou divokými masožravými netopýry (Macroderma gigas).

„Cesta končila. Všude kolem mě se začaly strhávat balvany, které divoce skákaly a cestou narážely do stěn a končily několikasekundovým volným pádem. Ozvěna nám prozradila, že propast je hluboká několik metrů,“ končí poměrně děsivou zkušenost Ivan Mackerle, který se i s týmem na místo několikrát vrátil. Ale bez úspěchu. Každá cesta, byť začínala vždy na jiném místě, nakonec skončila v labyrintu.

Záhada nevyřešena

Hora smrti tak dodnes skrývá své tajemství. Stále není jasné, proč se zde ztráceli lidé, ale na vině je jistě neprostupný labyrint končící propastmi. Je možné, že Kalcajagga skrývá hrobky a poklady, ale stejně tak je možné, že je to jen pevná a nedotčená skála, jak tvrdí geologové. Hora je zřejmě zcela nebo částečně dutá, což by odpovídalo i tvrzení domorodců, že na jedné straně se snáší kouř dovnitř a na druhé z ní vychází.

Všichni zmizelí lidé se ale jistě nestali obětí tajemných příšer, ale spíše těžké orientace, složitého terénu a neprostupného labyrintu uvnitř hory.

Vyřešení záhady by si vyžádalo měsíce výzkumů.

