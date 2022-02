Tato kalkulačka vám spočítá, kdy zemřete. Může kontroverzní projekt fungovat?

Tato kalkulačka vám spočítá, kdy zemřete

Foto: Shutterstock.com

Statistika, kromě jiného, zpracovává i údaje o věku určité populace. Uvádí průměrné stáří žen a mužů. Délka věku se neustále zvyšuje a mnozí jedinci žijí daleko déle, než je udávaný průměr. Pro ty, kteří chtějí vědět, kolik času jim na tomto světě zbývá, můžou zkusit online kalkulačky, které dokážou délku života „předpovědět“.

Kalkulačky pro výpočet délky života

Online kalkulačky pro výpočet předpokládané délky života na různých serverech jsou dotazníky, kde zájemce zadá požadované informace. „Běžné“ kalkulačky vyžadují různé informace, ale v podstatě se shodují. Pro výpočet délky života se zadává pohlaví, výška, váha a věk. Dále pak životní styl, zda je člověk kuřák a kolik vykouří cigaret, kolik skleniček alkoholu denně vypije, jak se stravuje, jak často sportuje, kvalita spánku a míra stresu, někdy i zdravotní stav. Zadané údaje kalkulačky vyhodnotí a vypočítají předpokládanou délku života. Některé z nich jsou spíše „zábavné“ (sunlife.ca), jiné pro výpočet věku vycházejí ze skutečných údajů statistik, výzkumů a studií i lékařských záznamů.

Světové kalkulačky

Největší světová studie New England Centearian se zabývá životem lidí, kteří se dožili sta. Na základě údajů této studie byla vypracována podrobná kalkulačka Livingto100. Položí vám padesát otázek a poskytne zpětnou vazbu, jak se chovat, abyste si život prodloužili. Vydavatelství Blue Zones zpracovalo svou kalkulačku Vitality Compass z údajů z míst, kde se lidé dožívají vyššího věku. Použití další z kalkulaček Blueprint Income je velmi snadné a její výstupy zajímavé. Vyvinul ji profesor D. Foster z Pensylvánské univerzity. Společnost Northwestern Mutual zpracovala kalkulačku, která po každé ze zodpovězených čtrnácti otázek ihned uvede odhadovaný věk, takže dotyčný zjistí, co mu jeho život může zkrátit. Online kalkulaček je samozřejmě daleko víc, tyto uvádím jen pro představu.

Kdyby skutečně šlo předpovídat budoucnosti, možná by mnozí ani nechtěli vědětZdroj: Min C. Chiu / Shutterstock.com

„Speciální“ kalkulačky

Tým amerických výzkumníků z oblasti medicíny v rámci projektu Big Life vytvořil kalkulačku na zhodnocení zdravotních rizik seniorů a s tím související dožití. Vychází z údajů o zdravotním stavu starších pacientů a péči o starší občany. Je určena pro ty, kteří vědí, že jim už mnoho času nezbývá. Sedmnáct otázek o zdravotním stavu jim spíš dá odpověď, jak dlouho se o sebe dokážou sami postarat (respect.projectbiglife.ca). Dalšími typy jsou lékařské kalkulačky pro ty, kteří jsou nemocní. Na základě otázek lze předpovědět riziko mozkových nebo srdečních příhod, či rakoviny. Hlavní slovo má však lékař.

Morbidní či užitečné?

Kdyby skutečně šlo předpovídat budoucnosti, možná by mnozí ani nechtěli vědět, co je čeká. A vědět, kdy mi na zemi vyprší čas, zní nejspíš děsivě. Tyto kalkulačky nebyly vyvinuty za účelem lidi děsit, ale lépe se na svůj odchod připravit, pokud jde o plánování, především financí. Kolik si šetřit na důchod, jak hodně lze „utrácet“, zařídit potřebné věci, zajet si na dovolenou snů. Z tohoto hlediska by to mohlo být užitečné. Avšak ani ta nejlepší kalkulačka nemůže s přesností říct, komu se život krátí. Každý člověk je jedinečný, každé tělo se i s případnou nemocí vypořádá jinak. Někdo žije „nezřízeně“ sto let, jiný sportovec, nekuřák a abstinent umírá v mladém věku. Kalkulačky můžou poskytnout určitý odhad, budoucnost však předpovědět nedokážou – i na to případné zájemce kalkulačka upozorní.

