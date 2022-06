Ruský vědec tvrdí, že našel šroub starý 300 milionů let. Uhodnete, co je to?

Fosilie krinoidů, ilustrační foto.

Foto: Nuntiya / Shutterstock.com

Šroub? Ano, tato stará fosilie se šroubu velmi podobá, ale ve skutečnosti se jednalo zprvu o neidentifikovaný objekt, jehož stáří vědci odhadují na neskutečných 300 milionů let. Zároveň se objevily obvyklé teorie o tom, že tento předmět by mohl být důkazem existence mimozemšťanů. K čemu však skutečně sloužil, či spíše o co se vlastně jedná, vás překvapí. Záhada totiž byla objasněna. A je to krinoid!