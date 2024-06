Externí autor 27. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Mléko potřebuje k životu většina z nás. Minimálně pro to, že si ho dáváme do kávy nebo ranního musli. A kam ho po po použití uklidíte? Do dvířek v lednici? A víte, že to je špatně? Řekneme vám proč…

Je celkem pochopitelné, že mléko je první věc, kterou ukládáte do lednice, protože v místnosti, kde není odpovídající chladno, se snadno zkazí. Co byste si ale měli uvědomit je fakt, že teplota uvnitř chladničky kolísá. Stejně jako třeba trouba, i tenhle přístroj má svá chladnější a teplejší místa, což pochopitelně ovlivňuje kvalitu a životnost potravin.

Místo ve dveřích

Ono nás to láká, protože ve dveřích jsou přihrádky, které přímo vybízejí k umístění krabice nebo láhve s mlékem. Na první pohled je to praktické místo, protože je hned po ruce a vy nemusíte mléko složitě lovit v útrobách lednice.

Chyba lávky

Víte, proč jsou dveře chladničky tím nejhorším místem pro uskladnění mléka? Protože je to nejteplejší místo. Zkuste se nad tím zamyslet. Vždy, když dveře otevřete, natáhne se dovnitř teplo z místnosti, kde stojí vaše chladnička a chlad z ní naopak vyvane ven. Kolísavé teploty pak mohou ohrozit kvalitu potravin a uspíšit jejich zkažení. Zejména tedy mléka, případně smetany, vajec a všeho dalšího, co skladujete ve dvířkách.

Typ mléka

V současné době si nemusíte kupovat jeden typ mléka, ale pořídit si například čerstvé mléko, které má krátkou trvanlivost a obvykle je nutné ho vypít do dvou až tři dnů. Pak existují mléka s dlouhou trvanlivostí, která ani nemusíte dávat do chladničky, ovšem pozor – neotevřená. Jeden i druhý typ, případně jakýkoliv další je nutné při otevření zkonzumovat rychle a hlavně uložit na chladné místo, protože se v něm velmi rychle množí bakterie a mléko se kazí.

Kam s ním?

Už jsme řekli, že do dveří to nebude. Jako nejlepší prostor v chladničce se ukázala střední polička s teplotou mezi šesti až osmi stupni. Ideálně v zadní části. Mléko určitě uchovávejte v původním obalu, tedy za předpokladu, že má funkční uzavírání. V takových podmínkách by vám obsah měl vydržet až do data spotřeby.

Chovejte se slušně

Samozřejmě, že k mléku. A to myslíme tak, že když ho potřebujete například k přípravě ranní snídaně, nenechávejte ho na kuchyňské lince až do doby, než dosnídáte. Použijte odpovídající množství a mléko ihned vraťte do lednice na své místo.

Zkuste ho zamrazit

Jedete na dovolenou a máte v lednici kvalitní otevřené mléko? Jestli se nenajde nikdo, kdo by ho dopil, zkuste ho zamrazit. Nalijte tekutinu do plastové láhve a uložte do mrazáku. Pokud v něm nemáte dostatek místa, můžete mléko nalít do tvořítek na led. Až ho budete chtít znovu použít, rozmrazujte ho nikoli venku, ale v lednici.

Ještě jednou přihrádka ve dveřích

Co do ní místo mléka? Je to vhodné místo pro uložení potravin, které se nejméně kazí. Proto do ní můžete umístit například kečup, hořčici, sójovou omáčku, džemy nebo balené nápoje.

