Po Chuckovi Norrisovi se slehla země. Už sedm let o něm nikdo neslyšel

Někdejší hrdina akčních karate filmů Chuck Norris byl natolik udatný, čestný a neporazitelný, že na jeho konto vzniklo nespočet vtipů, které se dodnes šíří sociálními sítěmi. V posledních sedmi letech však o Chuckovi není vidu ani slechu, ve filmech už neúčinkuje. Není to přitom kvůli jeho pokročilému věku - krizi stárnutí bychom ostatně u tak ocelového muže ani nečekali.

Ač se to zdá neuvěřitelné, Chuck Norris oslaví příští rok v březnu 80. narozeniny. Ještě v roce 2012 zazářil po boku dalších legendárních drsňáků v akční parodii Postradatelní 2: Zpět do války, poté se už ale z Hollywoodu nadobro stáhnul. Jeho o 23 let mladší manželka Gena totiž v té době začala trpět zdravotními problémy, které ho přiměly věnovat se naplno rodinnému životu a pověsit kariéru na hřebík.

Lékaři jeho ženě dignostikovali revmatoidní artritidu a poslali ji na vyšetření magnetickou rezonancí, při kterém jí v rámci rutinní procedury vpravili do těla kontrastní látku obsahující gadolinium. Gena se však po injekci zhroutila a začaly jí selhávat orgány. Následné léčebné výdaje se vyšplhaly na 2 miliony dolarů a Gena se s následky potýká dodnes. Chuck Norris nyní žaluje farmaceutické společnosti vyrábějící příslušné sérum o odškodnění ve výši 10 milionů dolarů. Filmové nabídky z rodinných důvodů už několik let odmítá.

Co jste o Chucku Norrisovi možná něvěděli:

Vyrůstal v chudých poměrech. Otec holdoval alkoholu a Chuck pomáhal mamince pečovat o dva mladší bratry.

Původně chtěl být policistou. Nakonec se ale přidal k armádnímu letectvu a sloužil v Jižní Koreji, kde se naučil bojovým uměním.

Chuck není jeho pravé jméno. Narodil se jako Carlos Ray Norris a přezdívku Chuck získal až v armádě.

Jeho mladší bratr Weiland se po jeho vzoru stal vojákem také, bohužel ale zahynul ve válce ve Vietnamu. Chuck později přiznal, že šlo o nejtěžší okamžik jeho života.

Po návratu do civilu neměl tušení, kde by pracoval, a tak na zahradě u matčina domu dával soukromé lekce bojových umění.

Vyvinul vlastní bojový styl Chun Kuk Do, který kombinuje karate s jihokorejským stylem. Sám se také hlásil do sportovních soutěží a mezi lety 1968 a 1974 ho nikdo nedokázal porazit.

Poté, co si otevřel školy karate v Los Angeles, se mu najednou otevřely dveře i k filmu. Pro plátno ho objevil jeden z jeho slavných klientů, režisér Steve McQueen.

Svou druhou ženu, modelku Genu O’Kelley, zapomněl požádat o ruku. Místo toho se jí rovnou zeptal, zda je schopná zorganizovat svatbu během šesti týdnů.

Kvůli naivním bojovým scénám a nevěrohodnému hereckému výkonu se Chuck Norris stal motivem četných vtipných obrázků, které ho možná proslavily víc jak samotné filmy. Desítku "chuckovin" pro pobavení připomínáme v galerii.