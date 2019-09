Kam se ztratil rošťák Tomáš z Páni kluci: S filmováním skončil kvůli výsměchu

Když režisérka Věra Plívová-Šimková hledala šikovné kluky do hlavních rolí ve filmu Páni kluci, zavítala se štábem na pražskou sportovní školu. Potřebovala totiž, aby hoši byli pohybově nadaní a zvládli běhat celý den před kamerou sem a tam. Do oka jí padl neposedný Michael Dymek, s nímž šili všichni čerti, ale v jádru to byl hodný kluk a lumpárny prováděl jen s dobrým úmyslem. Přesně jako filmový Tomáš.