Ve svých devíti letech ztvárnila jednu z dětských rolí ve slavném československém seriálu, který si získal srdce diváků. Mezitím uběhlo 36 let, a z malé holčičky se stala půvabná a velmi úspěšná žena. Co dnes dělá představitelka Růženky Klára Lidová?

Z roztomilé dívenky vyrostla úspěšná herečka, tanečnice, choreografka, dramaturgyně, pedagožka a autorka metody Yotai. Půvabnou tanečnici ulovil režisér Petr Zelenka, který si ji dovedl až před oltář.

Tanec života

Klára Lidová se narodila 5. ledna 1979 v tehdejším Československu. Od čtyř let se věnovala baletu a působila jako baletka v Národním divadle v Praze. Poprvé vystupovala na jevišti už ve svých pěti letech.

V roce 2006 vystudovala úspěšně Hudební fakultu Akademie Múzických Umění v Praze, a téměř paralelně dokončila Janáčkovu Akademii Múzických Umění v Brně.

Všechny obory, které jemná kráska studovala, byly spojené s tancem, choreografií a scénografií. Mezitím hrála v mnoha českých filmech a seriálech.



Televizní hvězda



Ve svých 9 letech si zahrála v kultovním dvanácti dílném československém seriálu Cirkus Humberto (1988 ) o potulných artistech. Byl to jeden z nejvýpravnějších seriálů České televize.



Slavný román Eduarda Basse vypráví osudy šesti generací rodu Humberto. Knize vdechl život režisér František Filip a nezapomenutelnou hudbu vytvořil Karel Svoboda.

V dětství měla vedle sebe Lidová herecké kolegy Jaromíra Hanzlíka, Petra Haničince, Josefa Kemra, Jiřinu Bohdalovou a další filmové hvězdy.

Vidět jste ji mohli například v seriálu Když se slunci nedaří (1995),nebo Terapie (2019). Zajímavou roli dostala ve filmu Příběhy obyčejného šílenství (2005), který režíroval její manžel Petr Zelenka.

Taneční medicína

Herečka vymyslela metodu Yotai . Je založená na fyzické a duševní rovnováze. Název je složený z japonského slova „cesta“ a čínského výrazu pro harmonii. Volně se tedy dá název přeložit jako „Cesta k harmonii“.

Podle Lidové zapomínají lidé v dnešní době relaxovat. Jednou z nejdůležitějších věcí je dech, a ten je podle ní také všeobecně podceňován.

„Když se na to lidi hodně zaměřují, tak se automaticky dostanou do křeče. Správně či nesprávně je jedno. Já bych se na to v první linii vykašlala. Důležité je se při tom usmívat a dýchat zhluboka a s požitkem.“ Popisuje lektorka zásadní principy.

Yotai se zaměřuje na balanční cvičení. Autorka říká, že mnoho lidí včetně profesionálních tanečníků má nerovnováhu mezi pravou a levou polovinou těla.

„Yotai pracuje s balančním míčem. Nutí vás to to zapojovat obě strany těla. Jinak z něj padáte jako pytel švestek,“ řekla s nadsázkou autorka metodu Českému rozhlasu.

Klára si vzala za úkol navrátit lidem schopnost vědomě ovládat svoje těla. Správně stát, chodit, dýchat i tančit. Tak, aby energie v těle přirozeně proudila.

