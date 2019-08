Kam zavál čas Gábinu z Kamarádů: Kvůli trapnosti o filmu nechce ani slyšet

Jemná blondýnka Lenka Pletková, dnes provdaná Kaplanová, byla na přelomu 60. a 70. let idolem chlapeckých srdcí. Role Gábiny v seriálu Kamarádi z ní učinila hvězdu své doby, dále se ale filmu věnovat nechtěla, a tak se nad ní zavřela voda. Kam ji osud zavál?

Lenka se k natáčení Kamarádů dostala úplnou náhodou. Její soused Ota se chystal na konkurz, ale nechtěl tam jít sám, tak požádal Lenku, aby ho doprovodila. Místo Oty si filmaři vybrali ji. "Ota se naštval a přestal se mnou kamarádit," vzpomíná někdejší herečka, která na druhé kolo výběrového řízení už musela jet sama.

Ve dvanácti letech se tak dostala do dosud neznámého světa a vzápětí se dočkala i popularity. Sama sobě se však na televizní obrazovce nelíbila. "Neměla jsem pocit, že jsem dobrá. Když jsem se sledovala v televizi, zavírala jsem oči a byla hodně kritická," přiznala Lenka s tím, že kvůli těmto pocitům trapnosti se v ní nikdy nezrodila touha stát se profesionální herečkou.

Za obě série Lenka tehdy dostala honorář v celkové výši 15 tisíc korun. Ve své době to byly velké peníze a ona sama ani nevěděla, co by si za ně pořídila, tak je půjčila rodičům, kteří zrovna kupovali chalupu. Obnos jí pak vrátili, když se provdala a peníze pro změnu potřebovala ona.

Po druhé sérii Kamarádů pověsila hereckou dráhu nadobro na hřebík a vystudovala žurnalistiku. Dnes vydává odborný čtvrtletník Rezidenční péče, zaměřený na sociální zařízení, jejich pracovníky i obyvatele. Volný čas tráví na chalupě, odkud to má blízko do restaurace, kterou provozuje její filmový kamarád Michal Michálek alias Ferda. "Jezdím k něm na kole, má moc dobré pivo," prozradila Lenka. S dalšími protagonisty z Kamarádů se už sice nevídá, ale uchovala si hezké vzpomínky. "Byl to takový bonus dětských let," konstatuje sympatická blondýna.