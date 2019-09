Kam život zavál Evu z Discopříběhu: Odmítla milionáře a stále vypadá jako hvězda

Na filmovém plátně Mariana Slováková (48) zazářila jen krátce. V roce 1987 ji proslavila role přitažlivé blondýnky Evy v kultovním Discopříběhu a více jsme o ní neslyšeli. Jaký osud Marianu potkal a jak vypadá po 32 letech od natáčení?

Marianě bylo pouhých 16 let, když si zahrála v Discopříběhu dívku, po jejímž srdci marně touží hlavní hrdina v podání Rudolfa Hrušínského nejml. Režisér Jaroslav Soukup si mladičkou Slovenku vyhlédl v klipu skupiny Elán a dal jí příležitost odstartovat úspěšnou filmovou kariéru. Přestože snímek sklidil ve své době velký ohlas, Mariana se ve středu pozornosti dlouho neohřála. "Vrátila jsem se do Bratislavy a bylo ticho po pěšině," přiznala.

Přestože se jí další filmové nabídky nehrnuly, koketovala s myšlenkou, že by se přihlásila na herectví. Možnosti se jí rýsovaly také v oblasti modelingu. Agentura Madison Models chtěla Marianu v roce 1989 poslat společně s Evou Herzigovou do Paříže. Nikdo netuší, zda by se z ní nakonec nestala světoznámá modelka, kdyby byla nabídku přijala. Ale pozdě bycha honit.

Mariana místo toho v osmnácti letech odcestovala na vlastní pěst do Německa, kde krátce žila s jedním fotografem. Poté se seznámila s bohatým švýcarským podnikatelem a několik let s ním jezdila po světě. Nebyla však zlatokopkou, jak by se mohlo zdát: švýcarskému příteli se stala oporou poté, co mu při autonehodě zahynula žena, devítiletý syn i celá rodina švagrové. Nešťastný muž neměl daleko k sebevraždě.

Po pěti letech se Mariana vrátila na Slovensko a se Švýcarem se nadobro rozešla. Jejím novým partnerem a otcem její dcery se stal ortoped Konečný, se kterým dodnes žije. V Bratislavě začala podnikat a měla tolik práce, že i během porodu jí na telefonu naskákalo 27 zmeškaných hovorů. Po čtyřicítce se rozhodla, že pracovní tempo zmírní, a tak je dnes spíš ženou v domácnosti a užívá si rodinného života. I s blížící se padesátkou na krku ale stále vypadá jako filmová hvězda nebo modelka. Posuďte sami ve fotogalerii.