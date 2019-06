Konec slavného mága: Kam zmizel David Copperfield?

Iluzionista David Copperfield byl svého času světovou legendou, poslední dobou se ale o něm přestalo psát. Odebral se snad do kouzelnického důchodu a užívá si své vydělané miliony, nebo už zájem o jeho osobu samovolně opadl?

David Copperfield (62), vlastním jménem David Seth Kotkin, předváděl magické triky už od dětství. Největšího věhlasu dosáhl v 80. letech minulého století, kdy nechal zmizet Sochu Svobody, levitoval nad Grand Canyonem, prošel Čínskou zdí a uprchl z obávaného vězení Alcatraz. Americký magazín Forbes ho označil za komerčně nejúspěšnějšího iluzionistu všech dob. V 90. letech plnil Copperfield titulky tisku nejen svými neuvěřitelnými triky, ale také vztahem s německou topmodelkou Claudií Schiffer. Jedna z posledních zpráv se o něm objevila v roce 2010, když mu jeho nová přítelkyně Chloe Gosselin porodila dcerku Sky.

Od té doby jako by Copperfieldova hvězda začala zvolna pohasínat. Iluzionista se stáhl do Las Vegas, kde dodnes večer co večer pořádá dvouhodinové show. Jeho poklidný tok vystupování narušil v roce 2013 úraz postaršího anglického turisty Gavina Coxe, kterého Copperfield nechal společně s dalšími dvanácti diváky zmizet z pódia. Cox podle svých slov během triku utrpěl poranění hlavy a dalších tělesných partií a požadoval po iluzionistovi náhradu léčebných výdajů v hodnotě přes 400 tisíc dolarů.

Soudní spor se táhl až do roku 2018, kdy byl Copperfield nucen prozradit tajemství zmíněného triku. Třináctka vybraných diváků musela po zmizení z jeviště na povel jevištních asistentů rychle běžet podzemními chodbami na druhý konec sálu, kde se zase "zázračně" objevila. Copperfield trval na tom, že chodby byly čisté a nenacházelo se v nich nic, o co by se Cox mohl poranit. Soud nakonec rozhodl v iluzionistův prospěch a turista se náhrady škody nedočkal.

Copperfieldovy show v Las Vegas stále lákají houfy diváků, mezi pozitivními ohlasy se ale množí také recenze kritické. "Triky jsou zastaralé a předvídatelné. David byl netrpělivý a vypadal, jako by chtěl mít celou show co nejdřív za sebou. Možná nastal čas jít do důchodu," napsala Linda G. z kanadského Edmontonu. "Na jevišti je příliš mnoho kouře a oslepujícího světla, abyste neviděli, jak je s věcmi hýbáno, a mysleli jste si, že se vše děje magickou silou. I stará bába jako já to lehce prohlédne," postěžovala si divačka z Kalifornie.

Nespokojeným divákům se však nelíbí hlavně Copperfieldův přístup k publiku. Legendární iluzionista se podle nich projevuje arogantně a vybrané účastníky triků uráží nevhodnými komentáři. "Někdo takhle slavný by neměl činit hloupé narážky na kulturní původ diváků, neměl by k nim mluvit hrubým tónem a měl by slevit ze svého ega," napsala dívka s přezdívkou Jenbugs, která zároveň kouzelníkovi vytkla, že je při vystoupení robotický a v řeči drmolí tak, že mu není rozumět.

Cena za vstupenku na Copperfieldovu show v Las Vegas začíná v přepočtu na 2000 korunách. Diváci, kteří vystoupení udělili nízké hodnocení, se shodují v názoru, že mnozí mladší kouzelníci dnes poskytují lepší zábavu za méně peněz. Přesto se stále najde i spousta diváků spokojených až nadšených. Copperfieldova vystoupení zůstávají vyhledávanou rodinnou podívanou, přestože už nedosahují úrovně minulých dekád.