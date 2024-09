Kam zmizela slavná kapela New Kids On The Block? Podívejte, jak se idolové 90. let změnili. Poznáte je?

close info nkotb.com

Externí autor 27. 9. 2024 clock 4 minuty gallery video

To byly časy! Pamatujete na devadesátky, když plakáty těchto pěti mladíků zdobily stěny pokojů každé puberťačky? New Kids on the Block byli fenoménem, který rozbouřil srdce milionů fanynek po celém světě. Co dělají dnes?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články