Fotografku Magdu z dnes již kultovního snímku Kamarád do deště ztvárnila polská herečka Beata Andraszewicz. Mohla nastartovat její filmovou kariéru, ale zůstala její jedinou filmovou rolí. Přesto jí i kratičká chvíle slávy přinesla u našich diváků úspěch a v našem filmu zanechala svou stopu.

Hvězdička od sousedů

Beata Andraszewicz pochází z polské Gdyně, kde se narodila 23. září 1961. Při tamním hudebním divadle vystudovala hudebně-herecký obor. Režiséru Jaroslavu Soukupovi, který ji pozval na konkurz, padla do oka na filmové akademii v Lodži a obsadil ji do kriminálky Kamarád do deště.

Jak víme, děj se začne odvíjet v momentě, kdy číšníku Michalovi (Sagvan Tofi), který je v podmínce roli, ukradne maskovaný zloděj tržbu. Pomoci mu peníze sehnat, aby nemel průšvih se mu snaží jeho nejlepší kamarád, taxikář Tomáš (Lukáš Vaculík) a jeho dívka, fotografka Magda. Její představitelka Beata, kterou nadabovala Radka Stupková, zamotá při natáčení režisérovi hlavu a prý ho i naštve. Odmítne se totiž líbat se Sagvanem, přestože spolu mají ve filmu poměr, a tak zůstane jen u polibku. Důvodem byl slib, který sedmadvacetiletá herečka dala svému polskému žárlivému příteli, že se s nikým líbat nebude.

Přestože se zdálo, že by půvabné herečce skvělé ztvárnění postavy mohlo otevřít dveře do filmových či televizních studií u nás či v její domovině, zůstala fotografka její rolí poslední. Že se jako Michalova dívka zapsala do paměti nejen diváka, ale také do té její svědčí fakt, že svou dceru, která se věnuje fotografii, pojmenovala Magda.

close info YouTube / YouTube zoom_in Beata jako Magda při závěrečných záběrech

Své místo si našla

Po natočení snímku se vrátila domů a začala se věnovat divadlu a muzikálům. Ty také vyučovala údajně po celém světě. Věnovala se také pedagogické činnosti a dětem, pro které založila kočovné vzdělávací divadlo. Jelikož vystudovala i hudební obor, zpívala v kostelním sboru a složila několik náboženských skladeb. Kromě toho koncertovala a natočila i CD s básněmi.

Stejně jako mnoho jiných smrtelníků, i ona si prošla těžkým obdobím. Proděla rakovinu, se kterou se statečně prala. Stáhla se do ústraní a po prodělané léčbě se zdálo, že se vrátí do plnohodnotného života. Nemoc se jí však před pár lety vrátila psychicky i fyzicky poznamenána údajně zcela změnila svůj postoj k tomu, co je a co není důležité a žije poklidným životem.

close info Archiv herečky / Facebook / Archiv herečky / Facebook zoom_in Beata se věnovala muzikálovému herectví, ale po těžkém období se stáhla do ústraní

Zdroje: www.csfd.cz, electropiknik.cz, www.extra.cz