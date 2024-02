Příběh Beaty Andraszewiczové, která okouzlila diváky jako Magda v české klasice Kamarád do deště, je dojemnou připomínkou pomíjivosti slávy. Její cesta od rozzářené herečky k životu daleko od světel reflektorů je fascinující a zároveň střízlivá. Život se s ní nemazlil.

V roce 1988 se film Kamarád do deště stal kulturním fenoménem, který zaujal diváky svou směsicí komedie a dramatu. Mezi jeho hvězdy patřila Beata Andraszewiczová, polská herečka, jejíž ztvárnění Magdy tak zanechalo stopu i v české kinematografii.

Její cesta po tomto filmu však byla méně zdokumentována, což mnohé vede k otázce, co se stalo s herečkou po Kamarádovi deště?

Lukás Vaculík and Beata Andraszewicz in Kamarád do deste (1988)

Vrchol slávy

Vstup dnes dvaašedesátileté Beaty Andraszewiczové na hereckou dráhu byl poznamenán její rolí ve filmu Kamarád do deště. Tam si zahrála fotografku Magdu, která byla přítelkyní tehdy dívkami obdivovaného Sagvana Tofiho.

Tato role jí slibovala pěknou kariéru, ale ta se nekonala. Navzdory úspěchu filmu a jejímu výkonu se herecká kariéra Andraszewiczové po této roli příliš nerozvinula. Je to klasický příběh o padající hvězdě; jasné, ale krátké.

Ve filmu se pak už neobjevila, ale hrála v divadle a je spojena s muzikály.

Beata Andrasewicz a Sagvan Tofi

Na očích veřejnosti jen na skok

Jak se objevila, tak zase zmizela. I do role Magdy byla totiž Beáta obsazena zcela náhodně, když si ji režisér Jaroslav Soukup všiml a pozval ji na konkurz.

Herci často čelí neviditelným výzvám a ani Andraszewiczová nebyla výjimkou. Málokdo to ví, ale ve filmu odmítla vášnivý polibek se Sagvanem Tofim, protože tehdy dala slib svému žárlivému polskému příteli. To vyvolalo dočasné napětí s režisérem a poukázalo na osobní kompromisy a výzvy, kterými se herci řídí.

Poté, co se zavřela pomyslná opona filmu Kamarád do deště, Andraszewiczová se z očí veřejnosti vytratila. Na rozdíl od svých hereckých kolegů, kteří nadále zdobí obrazovky a jeviště, se Beata stáhla do ústraní, daleko od záře reflektorů. Tento ústup vyvolal zvědavost a spekulace mezi fanoušky i médii.

Na to, jak vypadají herci z Kamaráda do deště dnes, se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Život mimo herectví

Podrobnosti o životě Beaty Andraszewiczové po skončení filmové kariéry jsou skoupé, ale je známo, že se již nevěnovala dalším rolím ve filmu ani v televizi.

Ale ze zábavního průmyslu neodešla. Ač přijala klidnější život, a přestala hrát nejen v Česku, ale i v Polsku, začala učit. Ale ne běžné předměty, ale muzikály. Po světě putovala jako učitelka muzikálů a zasvětila svůj další život pedagogické činnosti, či jako sboristka kostelního sboru, pro který i skládala.

V téže době se začala věnovat i dětem, když jezdila s kočovným divadlem, pořádala koncerty, kde účinkovala, a dokonce vydala i cédéčko s básněmi.

Výzvy spojené s nemocí

Poté však Beata Andraszewiczová onemocněla rakovinou, kterou sice jednou úspěšně porazila, ale nemoc se jí pak v roce 2017 vrátila. To umělkyně nesla velmi těžce, protože ji boj s touto zákeřnou nemocí poznamenal po fyzické i psychické stránce.

Podívejte se, jak vypadá dnes. I když je stále velmi krásná, Magdu byste v ní nepoznali. Toto je její nejaktuálnější fotka:

Beata Andraszewiczová - únor 2024

Na svou roli v Kamarádovi do deště ale nezapomněla. Tento film totiž nebyl jen jeden z mnoha, ale představoval i kulturní milník. Zavedl v Československu nový žánr akčních filmů zaměřených na mládež, přestože čelil ideologickému odporu kvůli svému zobrazení mladické rebelie a dobrodružství.

Ačkoli Andraszewiczové kariéra po roli ve filmu Kamarád do deště nerozkvetla, dopad jejího výkonu není zapomenut. Její ztvárnění Magdy zůstává oblíbenou součástí české filmové historie.

Nevyzpytatelnost slávy

Příběh Beaty Andraszewiczové je jasnou připomínkou prchavosti slávy. To, co na okamžik zazáří, může rychle pohasnout a zanechat za sebou stopu „co by bylo, kdyby“ a „mohlo být“.

Zajímavé však je, že Andraszewiczová pojmenovala i svou vlastní dceru Magda, což odráží její postavu ve filmu Kamarád do deště. Tato volba naznačuje hluboký vztah k roli a její dopad na její život a naznačuje prolínání umění a reality.

A druhou zajímavostí je i to, že si sama Beata i ve skutečném životě oblíbila fotografování, stejně jako filmová Magda.

Beatin příběh nám připomíná, že za každou postavou na plátně se skrývá skutečný člověk, který prochází životními zkouškami a útrapami.

I když byste tedy Beatu dnes jen stěží poznali, jako Magdu z Kamaráda do deště si ji budeme pamatovat stále.

