Kamarád do deště: Třetí díl byl připraven, plány překazila smrt hlavního hrdiny

Kultovní snímek Kamarád do deště i jeho pokračování měly u diváků svého času takový úspěch, až je s podivem, že nevznikla ještě "trojka". Režisér Jaroslav Soukup se po letech přiznal, že třetí díl opravdu plánoval, a má k němu dokonce napsaný scénář. Osud však rozhodl, že z natáčení sejde.

Příběh kamarádů Michala a Tomáše, ztvárněných Sangvanem Tofim a Lukášem Vaculíkem, spadal do vlny úspěšných veksláckých filmů konce 80. let. Bravurní roli záporáka ve snímku vystřihl Karel Augusta. Všechny výrazné hlavní postavy se automaticky přesunuly do volného pokračování Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu a měly se objevit také ve třetím díle. Zatímco s Tofim a Vaculíkem problém nebyl, Karel Augusta se bohužel realizace nového filmu nedožil. Režisér si bez něho neuměl další díl představit, a tak scénář raději odložil k ledu.

Jaroslav Soukup na Augustu držel i přesto, že s ním měl během natáčení potíže. Herec se totiž léta potýkal se závislostí na alkoholu a někdy nebyl schopen zahrát scénu beztoho, aby se předtím nalokal vína. Říkalo se, že drží dietu, aby zhubnul a zapůsobil na svou milenku, která byla útlou baletkou. Ve finále vůbec nejedl a pil jen bílé víno.

Podle jeho kolegů z divadelní scény ho dotyčná baletka doslova přivedla na scestí. Nikdy předtím totiž Augusta nepil tolik, aby to ohrozilo představení. Nyní ale riskoval kariéru a hlavně své zdraví. Nakonec si to uvědomil a podstoupil odvykací kúru.

Pít přestal, ale poškozené ledviny si už nezachránil. Jako by tušil, že se blíží konec, hleděl se usmířit se svou manželkou, kterou podváděl. Stále k ní docházel, v jejím bytě měl svůj pokoj. Krátce před svými 63. narozeninami jednoho rána nevstal, nebylo mu dobře. "Večer jsem seděla u stolu, on přišel a říkal: Alenko, mám tě moc rád. Já jsem na něj zůstala koukat. A on říkal: Já jenom chci, abys to věděla," vylíčila hercova manželka Alena. Další den už Karel Augusta nevstal nadbro. Zemřel na selhání ledvin.

Ačkoli nebyl hercem velkých rolí, byl velkým hercem těch malých. Jeho tvář je na obrazovce nepřehlédnutelná a je pochopitelné, že režisér Soukup za něho nechtěl hledat náhradu. Kamarádi do deště tak zůstanou navždy jenom dva.