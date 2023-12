Externí autor 9. 12. 2023 8:25 clock 2 minuty video

Když se v roce 1969 poprvé objevila na televizní obrazovce v seriálu Kamarádi, působila jako zjevení. Ihned si vybudovala slušnou základnu fanoušků a zdálo se, že má nakročeno ke hvězdné kariéře. Nakonec se ale po Lence Pletkové slehla zem. Co se s ní stalo?

Lenka Pletková se narodila v pražských Letňanech a do světa herectví vstoupila zcela nečekaně. Když jí bylo pouhých 12 let, doprovodila svého souseda Otu na konkurz do televizního seriálu Kamarádi. Ota měl velké herecké ambice, ale paradoxně právě Lenka, která s herectvím neměla zkušenosti, zaujala režiséra a byla obsazena do hlavní role Gábiny. Ota po nepřijetí na konkurzu přerušil s Lenkou přátelství, což byl pro ní smutný okamžik.

Dětská sláva a zkušenosti

Seriál Kamarádi se natáčel v letech 1969 až 1973 a Lenka v něm hrála po celou dobu. Během natáčení si vydělala 15 tisíc korun, což byla na tu dobu značná částka. Tyto peníze věnovala svým rodičům na koupi chalupy.

Přestože se jí dostalo pochvaly za její herecký výkon, Lenka se svou prací vůbec nebyla spokojená. V jednom z rozhovorů prozradila, že pro ni bylo nesmírně náročné sledovat sebe sama na obrazovce a byla k sobě velmi kritická. I proto se nakonec rozhodla vydat se jiným směrem než směrem herectví.

Od herectví k novinářství

Po ukončení střední školy Lenka vystudovala žurnalistiku. Po studiích založila soukromou reklamní agenturu a vydávala časopis Rezidenční péče zaměřený na sociální služby. Inspirací pro ni byl její manžel, který pracoval jako ředitel v domově pro seniory.

Umění jako rodinné dědictví

Lenka má dva syny, Cyrila a Kryštofa. Cyril vystudoval psychologii a Kryštof absolvoval uměleckoprůmyslovou školu s kamenickým a sochařským zaměřením. Oba synové se ale spojili ve světě hudby a společně vystupují v kapele Vložte kočku, která se věnuje alternativnímu rocku. Kapela získala ocenění Anděl v kategorii Elektronická hudba a cenu Vinyla za Desku roku.

Život po seriálu

Dnes se Lenka Kaplanová věnuje především své rodině a profesní kariéře v oblasti reklamy a vydavatelství. Na herectví vzpomíná s míšenými pocity, ale její role Gábiny v seriálu "Kamarádi" zůstává ikonickou částí české televizní historie. Její příběh ukazuje, jak nečekané cesty může život nabídnout a jak se mohou talent a příležitosti prolínat na nejneočekávanějších místech.

Zdroje: csfd.cz, kdojeto.superia.cz, kinobox.cz